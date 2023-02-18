Робота в Києві — які актуальні вакансії та скільки платять

На початку лютого в базі даних 4,4 тисячі вакансій

Київський міський центр зайнятості розповів про ситуацію на ринку праці в столиці. Зокрема, у лютому роботодавці шукають 4,4 тисячі фахівців із середньою зарплатою в 11,5 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Які зараз актуальні вакансії

Так, під час війни найбільше пропозицій роботи у Києві для працівників-комунальників (комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями). Розміщено 360 таких вакансій.

Шукають 277 вчителів, 237 водіїв.

Ще є шанси на працевлаштування мають такі фахівці:

швачки — 136;

медичні сестри і брати — 112;

продавці продовольчих товарів — 97;

слюсарі-сантехніки — 95;

фармацевти — 77;

прибиральники службових приміщень — 71;

електромонтери — 66;

двірники — 64;

кухарі — 58;

вихователі закладів дошкільної освіти — 50;

слюсарі аварійно-відновлювальних робіт — 49;

монтажники радіоелектронної апаратури та приладів — 48;

лікарі загальної практики, сімейні лікарі — 41;

соціальні робітники — 41;

слюсарі-ремонтники — 40;

електрогазозварники — 39;

токарі — 35;

інженери — 31;

практичні психологи — 30;

електромеханіки — 30;

керівники гуртків — 29;

музичні керівники — 28;

бухгалтери — 28.

Які зарплати пропонують киянам

Дана робота не завжди високооплачувана. Так, заробітна плата у вакансіях, які пропонують роботодавці, становить у середньому 11,5 тис. грн.

Найвища зарплатня у працівників ІТ-сфери. Інженери з програмного забезпечення комп’ютерів та фахівці з розроблення комп’ютерних програм можуть розраховувати на щомісячну зарплату у 110 тис. грн. Фахівці з розроблення та тестування програмного забезпечення та інженери-програмісти отримують удвічі менше — 63 та 57 тис. грн відповідно.

Далі за величиною зарплати йдуть керівники середньої ланки:

директор департаменту — 45 тис. грн;

менеджер з персоналу — 35,5 тис. грн;

начальник служби — 33 тис. грн.

25–26 тис. грн отримують представники робітничих професій. Серед них: ковалі на молотах і пресах, стрільці, колористи, слюсарі-дизелісти, машиністи каротажної станції, мотористи. Стільки також заробляють: інженери з охорони природних екосистем, аналітики з питань фінансово-економічної безпеки та інженер з ремонту.

20–25 тис. грн — середня зарплата лікарів, менеджерів (управителів), лицювальників, техніків та завідувачів лабораторій.

Нагадаємо, в Україні деяким категоріям громадян уряд допоможе працевлаштуватися. Міністерство економіки ініціює запуск проєкту "Робота без бар'єрів".

Також ми писали, що в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.