Робота в Києві — які актуальні вакансії та скільки платять

Працевлаштування в Києві: які актуальні вакансії та скільки платять
Київський міський центр зайнятості розповів про ситуацію на ринку праці в столиці. Зокрема, у лютому роботодавці шукають 4,4 тисячі фахівців із середньою зарплатою в 11,5 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба організації.
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Які зараз актуальні вакансії
Так, під час війни найбільше пропозицій роботи у Києві для працівників-комунальників (комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями). Розміщено 360 таких вакансій.
Шукають 277 вчителів, 237 водіїв.
Ще є шанси на працевлаштування мають такі фахівці:
- швачки — 136;
- медичні сестри і брати — 112;
- продавці продовольчих товарів — 97;
- слюсарі-сантехніки — 95;
- фармацевти — 77;
- прибиральники службових приміщень — 71;
- електромонтери — 66;
- двірники — 64;
- кухарі — 58;
- вихователі закладів дошкільної освіти — 50;
- слюсарі аварійно-відновлювальних робіт — 49;
- монтажники радіоелектронної апаратури та приладів — 48;
- лікарі загальної практики, сімейні лікарі — 41;
- соціальні робітники — 41;
- слюсарі-ремонтники — 40;
- електрогазозварники — 39;
- токарі — 35;
- інженери — 31;
- практичні психологи — 30;
- електромеханіки — 30;
- керівники гуртків — 29;
- музичні керівники — 28;
- бухгалтери — 28.
Які зарплати пропонують киянам
Дана робота не завжди високооплачувана. Так, заробітна плата у вакансіях, які пропонують роботодавці, становить у середньому 11,5 тис. грн.
Найвища зарплатня у працівників ІТ-сфери. Інженери з програмного забезпечення комп’ютерів та фахівці з розроблення комп’ютерних програм можуть розраховувати на щомісячну зарплату у 110 тис. грн. Фахівці з розроблення та тестування програмного забезпечення та інженери-програмісти отримують удвічі менше — 63 та 57 тис. грн відповідно.
Далі за величиною зарплати йдуть керівники середньої ланки:
- директор департаменту — 45 тис. грн;
- менеджер з персоналу — 35,5 тис. грн;
- начальник служби — 33 тис. грн.
25–26 тис. грн отримують представники робітничих професій. Серед них: ковалі на молотах і пресах, стрільці, колористи, слюсарі-дизелісти, машиністи каротажної станції, мотористи. Стільки також заробляють: інженери з охорони природних екосистем, аналітики з питань фінансово-економічної безпеки та інженер з ремонту.
20–25 тис. грн — середня зарплата лікарів, менеджерів (управителів), лицювальників, техніків та завідувачів лабораторій.
Нагадаємо, в Україні деяким категоріям громадян уряд допоможе працевлаштуватися. Міністерство економіки ініціює запуск проєкту "Робота без бар'єрів".
Також ми писали, що в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.