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Працевлаштування в Києві: які актуальні вакансії та скільки платять

18 лютого 2023 13:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Робота в Києві — які актуальні вакансії та скільки платять
На початку лютого в базі даних 4,4 тисячі вакансій
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Київський міський центр зайнятості розповів про ситуацію на ринку праці в столиці. Зокрема, у лютому роботодавці шукають 4,4 тисячі фахівців із середньою зарплатою в 11,5 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба організації.

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Які зараз актуальні вакансії

Так, під час війни найбільше пропозицій роботи у Києві для працівників-комунальників (комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями). Розміщено 360 таких вакансій.

Шукають 277 вчителів, 237 водіїв.

Ще є шанси на працевлаштування мають такі фахівці:

  • швачки — 136;
  • медичні сестри і брати — 112;
  • продавці продовольчих товарів — 97;
  • слюсарі-сантехніки — 95;
  • фармацевти — 77;
  • прибиральники службових приміщень — 71;
  • електромонтери — 66;
  • двірники — 64;
  • кухарі — 58;
  • вихователі закладів дошкільної освіти — 50;
  • слюсарі аварійно-відновлювальних робіт — 49;
  • монтажники радіоелектронної апаратури та приладів — 48;
  • лікарі загальної практики, сімейні лікарі — 41;
  • соціальні робітники — 41;
  • слюсарі-ремонтники — 40;
  • електрогазозварники — 39;
  • токарі — 35;
  • інженери — 31;
  • практичні психологи — 30;
  • електромеханіки — 30;
  • керівники гуртків — 29;
  • музичні керівники — 28;
  • бухгалтери — 28.

Які зарплати пропонують киянам

Дана робота не завжди високооплачувана. Так, заробітна плата у вакансіях, які пропонують роботодавці, становить у середньому 11,5 тис. грн.

Найвища зарплатня у працівників ІТ-сфери. Інженери з програмного забезпечення комп’ютерів та фахівці з розроблення комп’ютерних програм можуть розраховувати на щомісячну зарплату у 110 тис. грн. Фахівці з розроблення та тестування програмного забезпечення та інженери-програмісти отримують удвічі менше — 63 та 57 тис. грн відповідно.

Далі за величиною зарплати йдуть керівники середньої ланки:

  • директор департаменту — 45 тис. грн;
  • менеджер з персоналу — 35,5 тис. грн;
  • начальник служби — 33 тис. грн.

25–26 тис. грн отримують представники робітничих професій. Серед них: ковалі на молотах і пресах, стрільці, колористи, слюсарі-дизелісти, машиністи каротажної станції, мотористи. Стільки також заробляють: інженери з охорони природних екосистем, аналітики з питань фінансово-економічної безпеки та інженер з ремонту.

20–25 тис. грн — середня зарплата лікарів, менеджерів (управителів), лицювальників, техніків та завідувачів лабораторій.

Нагадаємо, в Україні деяким категоріям громадян уряд допоможе працевлаштуватися. Міністерство економіки ініціює запуск проєкту "Робота без бар'єрів".

Також ми писали, що в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

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