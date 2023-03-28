Цены на овощи — в Украине расширят посевные площади

Аграрии намерены расширить посевные площади под овощи

В 2023 году украинские аграрии намерены расширить посевные площади под овощи, рекордно дорожающие из-за дефицита. Ожидается, что это позволит получить больший урожай.

О таких планах сообщил первый заместитель главы Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Борьба с высокими ценами

По словам представителя ведомства, Министерство агрополитики работает над тем, чтобы максимально наполнить потребительский рынок и стабилизировать цены.

"Этим следует заниматься не из-за регулирования или ограничения, а рыночных механизмов. Потому что регулирование цен, как показывает практика, реализуется в теневой оборот", — пояснил он.

В то же время Высоцкий отметил, что цены весной всегда высокие из-за сезонности. Однако в этом году негативно повлиял энергетический кризис, созданный россией, что помешало сохранению большой части прошлогоднего урожая.

Также усложнила ситуацию оккупация территорий, где много выращивалось овощей. Много лука, моркови и перца выращивали в Херсонской и Запорожской областях, которые частично заняты оккупантами. Урожай из этих регионов не был доступен украинцам. Его оккупанты скупали втрое дешевле себестоимости и отправляли в россию.

Согласно данным Государственной службы статистики, цены на овощи в Украине за год выросли на 36,2%, на фрукты — на 75%, в то время как инфляция составила 24,9%. В частности, за год стоимость украинского лука выросла в 2,5 раза, он стал лидером среди овощей по уровню подорожания.

Что еще стоит знать

Напомним, по прогнозу аналитиков Центра исследований продовольствия Киевской школы экономики, в Украине этой весной снова могут измениться цены на полках магазинов в сторону роста. Эксперты прогнозируют удорожание молочной продукции, свинины, огурцов и помидоров.

Ранее в НБУ объяснили, когда потребительская инфляция в стране начнет сбавлять обороты. В 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году. Продукты питания все-таки продолжат дорожать и в 2024 году. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.