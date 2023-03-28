Ціни на овочі — в Україні розширять посівні площі

Аграрії мають намір розширити посівні площі під овочі

У 2023 році українські аграрії мають намір розширити посівні площі під овочі, які рекордно дорожчають через дефіцит. Очікується, що це дасть змогу отримати більший врожай.

Про такі плани повідомив перший заступник голови Міністерства аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Боротьба з високими цінами

За словами представника відомства, Міністерство агрополітики працює над тим, щоб максимально наповнити споживчий ринок та у підсумку стабілізувати ціни.

"Цим слід займатися не через регулювання чи обмеження, а ринкові механізми. Тому що регулювання цін, як показує практика, реалізується в тіньовий обіг", — пояснив він.

Водночас Висоцький зауважив, що ціни навесні завжди високі через сезонність. Проте цьогоріч негативно вплинула енергетична криза, яку створила росія, що завадило збереженню великої частини торішнього врожаю.

Також ускладнила ситуацію окупація територій, де найбільше вирощувалося овочів. Багато цибулі, моркви та перцю вирощували у Херсонській і Запорізькій областях, які зараз частково зайняті окупантами. Врожай із цих регіонів не був доступний українцям. Його окупанти скуповували втричі дешевше собівартості та відправляли в росію.

Згідно з даними Державної служби статистики, ціни на овочі в Україні за рік зросли на 36,2%, на фрукти — на 75%, тоді як інфляція становила 24,9%. Зокрема, за рік вартість української цибулі зросла у 2,5 раза, вона стала лідером серед овочів за рівнем подорожчання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за прогнозом аналітиків Центру досліджень продовольства Київської школи економіки, в Україні цієї весни знову можуть змінитися ціни на полицях магазинів у бік зростання. Експерти прогнозують подорожчання молочної продукції, свинини, огірків та помідорів.

Раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік. Продукти харчування все ж продовжать дорожчати і в 2024 році. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.