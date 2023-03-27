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Експерти попередили про весняне подорожчання деяких продуктів

27 березня 2023 09:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — експерти попередили про весняне подорожчання продуктів
Експерти прогнозують подорожчання молочної продукції, свинини, огірків та помідорів
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні цієї весни знову можуть змінитися ціни на полицях магазинів у бік зростання. Експерти прогнозують подорожчання молочної продукції, свинини, огірків та помідорів.

Про це розповів аналітик Центру досліджень продовольства Київської школи економіки Павло Мартишев, пише Оbozrevatel.

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Причини подорожчання

Як пояснив експерт, ціни на овочі в країні підвищуються насамперед через проблеми тепличних господарств, які стикаються з високою вартістю енергоносіїв. Нестача помідорів та огірків пов'язана з окупацією Херсонщини, де традиційно багато вирощувалося овочів.

"Ціни на огірки та помідори зростають, оскільки є проблема з тепличними господарствами. Дуже висока ціна газу, електроенергії це все дає ефект підвищення собівартості. Ще є одна проблема. На Херсонщині дуже багато вирощувалося овочів, особливо в районі Нової Каховки", — зауважив він.

Окрім того, на подорожчання низки продуктів надалі впливає продовольча інфляція.

Що може подешевшати

Інші ціни на овочі, зокрема картоплю та капусту, особливо не підвищуються, адже в країні є запаси цих продуктів.

При цьому ближче до літа можуть подешевшати куряче м'ясо та яйця, оскільки поголів'я курей поступово відновиться. Мають впасти ціни на борошно, хліб і гречку.

Що стосується свинини, то її подорожчання пов'язане зі зростанням вартості кормів. Цей же чинник вплине на формування цін на молочні продукти.

"Свинина дорожчатиме, бо дорогі корми. Тим більше у нас буде мало фуражних культур цього року, мало кукурудзи, якою ми годуємо свиней. Знову ж таки овочі, м'ясна група та молочка дорожчатимуть, а не підвищуватимуться в ціні — борошно, хліб і гречка", — резюмував Павло Мартишев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за рік вартість української цибулі зросла у 2,5 раза, вона стала лідером серед овочів за рівнем подорожчання. Лунають прогнози, що невелике зростання цін на цибулю спостерігатиметься до літа через традиційну сезонність.

В Україні перед Великоднем, який цього року припадає на 16 квітня, подорожчають деякі продукти, зокрема яйця. Ціни можуть підскочити до 20%, зауважують фахівці.

Раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік. Продукти харчування все ж продовжать дорожчати і в 2024 році. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.

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