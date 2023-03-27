Ціни в Україні — експерти попередили про весняне подорожчання продуктів

Експерти прогнозують подорожчання молочної продукції, свинини, огірків та помідорів

В Україні цієї весни знову можуть змінитися ціни на полицях магазинів у бік зростання. Експерти прогнозують подорожчання молочної продукції, свинини, огірків та помідорів.

Про це розповів аналітик Центру досліджень продовольства Київської школи економіки Павло Мартишев, пише Оbozrevatel.

Причини подорожчання

Як пояснив експерт, ціни на овочі в країні підвищуються насамперед через проблеми тепличних господарств, які стикаються з високою вартістю енергоносіїв. Нестача помідорів та огірків пов'язана з окупацією Херсонщини, де традиційно багато вирощувалося овочів.

"Ціни на огірки та помідори зростають, оскільки є проблема з тепличними господарствами. Дуже висока ціна газу, електроенергії — це все дає ефект підвищення собівартості. Ще є одна проблема. На Херсонщині дуже багато вирощувалося овочів, особливо в районі Нової Каховки", — зауважив він.

Окрім того, на подорожчання низки продуктів надалі впливає продовольча інфляція.

Що може подешевшати

Інші ціни на овочі, зокрема картоплю та капусту, особливо не підвищуються, адже в країні є запаси цих продуктів.

При цьому ближче до літа можуть подешевшати куряче м'ясо та яйця, оскільки поголів'я курей поступово відновиться. Мають впасти ціни на борошно, хліб і гречку.

Що стосується свинини, то її подорожчання пов'язане зі зростанням вартості кормів. Цей же чинник вплине на формування цін на молочні продукти.

"Свинина дорожчатиме, бо дорогі корми. Тим більше у нас буде мало фуражних культур цього року, мало кукурудзи, якою ми годуємо свиней. Знову ж таки овочі, м'ясна група та молочка дорожчатимуть, а не підвищуватимуться в ціні — борошно, хліб і гречка", — резюмував Павло Мартишев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за рік вартість української цибулі зросла у 2,5 раза, вона стала лідером серед овочів за рівнем подорожчання. Лунають прогнози, що невелике зростання цін на цибулю спостерігатиметься до літа через традиційну сезонність.

В Україні перед Великоднем, який цього року припадає на 16 квітня, подорожчають деякі продукти, зокрема яйця. Ціни можуть підскочити до 20%, зауважують фахівці.

Раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік. Продукти харчування все ж продовжать дорожчати і в 2024 році. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.