Ціни в Україні — експерти попередили про весняне подорожчання продуктів

Експерти попередили про весняне подорожчання деяких продуктів
В Україні цієї весни знову можуть змінитися ціни на полицях магазинів у бік зростання. Експерти прогнозують подорожчання молочної продукції, свинини, огірків та помідорів.
Про це розповів аналітик Центру досліджень продовольства Київської школи економіки Павло Мартишев, пише Оbozrevatel.
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Причини подорожчання
Як пояснив експерт, ціни на овочі в країні підвищуються насамперед через проблеми тепличних господарств, які стикаються з високою вартістю енергоносіїв. Нестача помідорів та огірків пов'язана з окупацією Херсонщини, де традиційно багато вирощувалося овочів.
"Ціни на огірки та помідори зростають, оскільки є проблема з тепличними господарствами. Дуже висока ціна газу, електроенергії — це все дає ефект підвищення собівартості. Ще є одна проблема. На Херсонщині дуже багато вирощувалося овочів, особливо в районі Нової Каховки", — зауважив він.
Окрім того, на подорожчання низки продуктів надалі впливає продовольча інфляція.
Що може подешевшати
Інші ціни на овочі, зокрема картоплю та капусту, особливо не підвищуються, адже в країні є запаси цих продуктів.
При цьому ближче до літа можуть подешевшати куряче м'ясо та яйця, оскільки поголів'я курей поступово відновиться. Мають впасти ціни на борошно, хліб і гречку.
Що стосується свинини, то її подорожчання пов'язане зі зростанням вартості кормів. Цей же чинник вплине на формування цін на молочні продукти.
"Свинина дорожчатиме, бо дорогі корми. Тим більше у нас буде мало фуражних культур цього року, мало кукурудзи, якою ми годуємо свиней. Знову ж таки овочі, м'ясна група та молочка дорожчатимуть, а не підвищуватимуться в ціні — борошно, хліб і гречка", — резюмував Павло Мартишев.
Що ще варто знати
Нагадаємо, за рік вартість української цибулі зросла у 2,5 раза, вона стала лідером серед овочів за рівнем подорожчання. Лунають прогнози, що невелике зростання цін на цибулю спостерігатиметься до літа через традиційну сезонність.
В Україні перед Великоднем, який цього року припадає на 16 квітня, подорожчають деякі продукти, зокрема яйця. Ціни можуть підскочити до 20%, зауважують фахівці.
Раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік. Продукти харчування все ж продовжать дорожчати і в 2024 році. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.