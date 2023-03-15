В Минэкономики рассказали, сколько безработных уже привлекли к работам по восстановлению страны

Более 9 тыс. человек присоединились к "Армии восстановления"

В октябре 2022 года правительство объявило о старте проекта "Армия восстановления", задачей которого является привлечение временно безработных к работам по восстановлению страны. По состоянию на сегодняшний день государство выплатило "Армии восстановления" 63 миллиона гривен.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время брифинга.

Что известно

По словам чиновницы, по состоянию на сегодняшний день к программе присоединились 9,5 тысячи безработных в 14 областях.

"Мы понимаем, что, скорее всего, на следующей неделе мы сможем озвучить количество привлеченных лиц, которое будет больше 10 тысяч", — убеждена Бережная.

Замминистра также озвучила, какие области Украины являются лидерами по вовлечению в программу "Армия восстановления".

"Здесь безоговорочным лидером является Полтавская область. По состоянию на сегодняшний день в этой области к общественно-полезным работам присоединились 2800 человек. В Донецкие области — 1400, Киевской — 1300, в Сумской — 1280. За выполнение работ государство уже выплатило 63 миллиона гривен", — рассказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине уменьшилось количество безработных, которых теперь вовлекают в восстановление страны. К концу осени насчитывалось более 200 тысяч официально зарегистрированных безработных. Количество украинцев, у которых нет работы, продолжает снижаться с июня.

Также известно, что в Украине изменились правила привлечения официальных безработных в общественные работы в рамках проекта "Армия восстановления". Соответствующее решение приняло правительство.