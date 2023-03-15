В Минэкономики рассказали, сколько безработных уже привлекли к работам по восстановлению страны
В октябре 2022 года правительство объявило о старте проекта "Армия восстановления", задачей которого является привлечение временно безработных к работам по восстановлению страны. По состоянию на сегодняшний день государство выплатило "Армии восстановления" 63 миллиона гривен.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время брифинга.
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Что известно
По словам чиновницы, по состоянию на сегодняшний день к программе присоединились 9,5 тысячи безработных в 14 областях.
"Мы понимаем, что, скорее всего, на следующей неделе мы сможем озвучить количество привлеченных лиц, которое будет больше 10 тысяч", — убеждена Бережная.
Замминистра также озвучила, какие области Украины являются лидерами по вовлечению в программу "Армия восстановления".
"Здесь безоговорочным лидером является Полтавская область. По состоянию на сегодняшний день в этой области к общественно-полезным работам присоединились 2800 человек. В Донецкие области — 1400, Киевской — 1300, в Сумской — 1280. За выполнение работ государство уже выплатило 63 миллиона гривен", — рассказала она.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине уменьшилось количество безработных, которых теперь вовлекают в восстановление страны. К концу осени насчитывалось более 200 тысяч официально зарегистрированных безработных. Количество украинцев, у которых нет работы, продолжает снижаться с июня.
Также известно, что в Украине изменились правила привлечения официальных безработных в общественные работы в рамках проекта "Армия восстановления". Соответствующее решение приняло правительство.