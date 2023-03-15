У Мінекономіки розповіли, скільки безробітних уже залучили до робіт з відновлення країни
У жовтні 2022 року уряд оголосив про старт проєкту "Армія відновлення", завданням якого є залучення тимчасово безробітних до робіт з відновлення країни. Станом на сьогодні держава виплатила "Армії відновлення" 63 мільйони гривень.
Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна під час брифінгу.
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Що відомо
За словами чиновниці, станом на сьогодні до програми долучилися 9,5 тисяч безробітних у 14 областях.
"Ми розуміємо, що, скоріш за все, наступного тижня ми зможемо озвучити кількість залучених осіб, яка буде більшою за 10 тисяч", — переконана Бережна.
Заступниця міністра також озвучила, які області України є лідерами по залученості до програми "Армія відновлення".
"Тут беззаперечним лідером є Полтавська область. Станом на сьогодні у цій області до суспільно-корисних робіт долучилися 2800 осіб. У Донецькі області — 1400, Київській — 1300, у Сумській — 1280. За виконання робіт держава вже виплатила 63 мільйони гривень", — розповіла вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні поменшала кількість безробітних, яких тепер долучають до відновлення країни. На кінець осені налічувалося понад 200 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних. Кількість українців, які не мають роботи, продовжує знижуватися із червня.
Також відомо, що в Україні змінилися правила залучення офіційних безробітних до суспільних робіт в рамках проєкту "Армія відновлення". Відповідне рішення ухвалив уряд.