Безработным заплатили за восстановление страны миллионы гривен - что известно

Работу оплатили почти 6,5 тысяч человек

Украинским безработным, которые присоединились к "Армии восстановления", заплатили за выполненные работы по восстановлению страны 40 млн гривен. Речь идет о почти 6,5 тысячи человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Как работает "Армия восстановления"

Как отмечается, к общественно-полезным работам привлекли больше всего людей в Полтавской области — 2018 человек.

Далее по количеству человек идет Киевщина — 1099 человек, Сумщина — 1064 человека и Донетчина – 938 человек. Минимальный объем оплаты работника составляет 6,7 тыс. грн.

Недавно такие работы начали в Николаевской области, которая стала одиннадцатым присоединившимся к проекту регионом.

"С начала этого года присоединились еще почти 3 тысячи безработных. Всего с начала его старта осенью 2022 года почти 6,5 тысячи безработных получили от государства оплату за выполнение работ по восстановлению на общую сумму 40 млн грн", — сообщили в ведомстве.

Какие работы выполняют безработные

Безработных граждан привлекают к разбору завалов и восстановлению домов, поврежденных во время войны, обустройству подвальных помещений под укрытие, фасовке гуманитарной помощи, приготовлению пищи военнослужащим, плетению маскировочных сеток, предоставлению соцуслуг в Пунктах несокрушимости.

Проект "Армия восстановления" заработал в конце октября прошлого года. Структура состоит в основном из официально зарегистрированных безработных и внутренне перемещенных лиц. Со всеми, кто присоединяется к "Армии восстановления", заключают трудовые договоры, согласно КЗоТ.

Напомним, в Украине продолжается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за последний месяц на 32 тысяч уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.

Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тысячи гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.