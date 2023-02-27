Будут ли еще выключать свет в Украине: комментарий министра энергетики

В Минэнерго обещают, что свет украинцам больше не будут отключать, но есть условие
В Украине больше не будут выключать свет, если не будет новых серьезных повреждений в энергосистеме. На сегодня работают все виды генерации.
Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
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Ограничения сняты во всех регионах
По его словам, свет есть и будет дальше. Уже две недели наша страна живет без плановых и аварийных отключений электроэнергии. Это говорит о том, что недостатка электричества нет.
Ограничения сняты даже в Одесской области, где в последнее время из-за ударов россиян ощущались перебои с электроснабжением. Уличное освещение вернулось в столицу, а горожане теперь снова приспосабливаются к новому графику — когда свет всегда.
"Генерация полностью обеспечивает потребление электроэнергии. Безусловно, это был рекордный срок. Сегодня световой день больше, погода теплее, соответственно, падает уровень потребления электроэнергии. Поэтому есть такая уверенность, что мы и дальше будем жить без ограничений, если действительно не будет очень существенных повреждений энергосистем", — подчеркнул Галущенко.
Напомним, в понедельник, 27 февраля, украинская энергосистема полностью обеспечивает все потребности электроэнергии. При этом импорт электроэнергии удалось снизить практически до нуля.