Будут ли еще выключать свет в Украине: комментарий министра энергетики

Дефицита в энергосистеме нет

В Украине больше не будут выключать свет, если не будет новых серьезных повреждений в энергосистеме. На сегодня работают все виды генерации.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Ограничения сняты во всех регионах

По его словам, свет есть и будет дальше. Уже две недели наша страна живет без плановых и аварийных отключений электроэнергии. Это говорит о том, что недостатка электричества нет.

Ограничения сняты даже в Одесской области, где в последнее время из-за ударов россиян ощущались перебои с электроснабжением. Уличное освещение вернулось в столицу, а горожане теперь снова приспосабливаются к новому графику — когда свет всегда.

"Генерация полностью обеспечивает потребление электроэнергии. Безусловно, это был рекордный срок. Сегодня световой день больше, погода теплее, соответственно, падает уровень потребления электроэнергии. Поэтому есть такая уверенность, что мы и дальше будем жить без ограничений, если действительно не будет очень существенных повреждений энергосистем", — подчеркнул Галущенко.

Напомним, в понедельник, 27 февраля, украинская энергосистема полностью обеспечивает все потребности электроэнергии. При этом импорт электроэнергии удалось снизить практически до нуля.