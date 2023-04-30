Дефицит бюджета России может превысить прогнозы в 2023-м — Минфин РФ

Глава Министерства финансов Антон Силуанов. Фото: Минфин России

В Министерстве финансов России заявили, что уровень дефицита федерального бюджета в текущем году может превысить прогноз. Причиной называют падение доходов от нефти и природного газа.

Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов, передает российский "Интерфакс".

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Как пояснил глава Минфина РФ, в текущем году расходы могут превысить доходы на 2% ВВП, до около 3 трлн рублей до конца апреля.

"Пока ориентиры эти не меняем, но сказать, что будет ровно 2%, это значит давать неправильные оценки. Посмотрим, что будет с нефтегазовыми доходами... Нафтогаз нас подкашивает", — сказал российский министр.

По его словам, России удалось, несмотря на санкции, удержать объемы экспорта и сырой нефти и нефтепродуктов. Однако сырьевые доходы бюджета упали почти вдвое.

Так, в первом квартале собрали 1,6 трлн рублей нефтегазовых налогов, тогда как в прошлом году показатель составил 2,9 трлн рублей. Сбор с несырьевых секторов экономики упал на 9%, и по итогам января-марта госказна получила "дыру" в 2,4 трлн рублей.

В то же время, правительственные расходы растут, поскольку сотни миллиардов уходят на оплату оборонных заказов.

В целях закрытия дыр, Минфин объявил о разовом сборе с крупного бизнеса на 300 млрд рублей, изменив формулу налога на добычу полезных ископаемых для нефти (еще на 600 млрд рублей), планирует отменить многомиллиардные субсидии нефтяным предприятиям.

Напомним, Россия обязана выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 5 млрд долларов за противоправно захваченные активы в Крыму. Таков вердикт Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Недавно Европейский Союз и Соединенные Штаты договорились противостоять любым попыткам России дестабилизировать глобальные энергетические рынки. Также представители США будут вместе искать способы перекрыть лазейки для обхода антироссийских санкций.