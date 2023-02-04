В Минобороны рассказали об изменениях выплат военным

Новый порядок выплаты денежного вознаграждения военным начал действовать с 1 февраля

В Украине с 1 февраля начал действовать новый Порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД. Дополнительное денежное вознаграждение 30 тысяч и 100 тысяч гривен военнослужащим будут выплачивать по-новому. Выплаты будут зависеть от того, находится ли военный в тылу или непосредственно в зоне проведения боевых действий.

Об этом рассказал заместитель начальника управления социальной поддержки Минобороны — начальник отдела денежного обеспечения и заработной платы Олег Рогаль.

Выплаты дополнительного вознаграждения

С 1 февраля этого года выплаты дополнительного вознаграждения 100 тысяч гривен военнослужащим, которые принимают участие в боевых действиях непосредственно на линии столкновения, не изменятся — как были в прошлом году 100 тысяч гривен, так и останутся. Однако с 1 февраля увеличится размер ежемесячного денежного довольствия военнослужащих в среднем на 50%. То есть если военнослужащий получал 13 тысяч гривен — это минимальное денежное обеспечение было в прошлом году — то с 1 февраля этого года военнослужащий будет получать минимальное денежное обеспечение в размере более 20 тысяч гривен — три минимальные заработные платы. На "передней" линии солдат с минимальным денежным довольствием 20 тысяч гривен будет получать вместе с дополнительной наградой 100 тысяч гривен, итого — 120 тысяч гривен в месяц.

Кто продолжит получать 100 тысяч гривен ежемесячно

Кроме военнослужащих, участвующих в боевых действиях на линии столкновения, 100 тысяч гривен также будут получать за время выполнения боевых задач:

военнослужащие ракетных войск и артиллерии;

летчики во время выполнения полетов в районах ведения боевых действий;

моряки;

военные медики (в этом году их выделили в отдельную категорию как военнослужащие, которые получат вознаграждение 100 тысяч гривен ежемесячно);

зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.

Кто продолжит получать 30 тысяч гривен ежемесячно

Вознаграждение в 30 тысяч гривен будут ежемесячно получать военнослужащие, входящие в состав группировок Сил обороны страны и выполняющие боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами или распоряжениями командиров воинских частей. Кроме того, такое вознаграждение будут получать военнослужащие, выполняющие задачи всестороннего обеспечения группировок Сил обороны, а также военнослужащие, находящиеся в подразделениях, зачисленных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. 30 тысяч гривен будут выплачиваться только за период выполнения этих специальных боевых задач.

Кому снизят денежное обеспечение

Денежное вознаграждение не будет выплачиваться военнослужащим, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, которые не входят в состав группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего и находятся за пределами районов ведения боевых действий. Это могут быть учебные центры, органы военного управления, тыловые базы и т.д.

Напомним, Министерство обороны Украины в 2023 году увеличит закупку БПЛА для Вооруженных сил Украины. Ведомство заключило 16 контрактов с украинскими производителями беспилотников.