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У Міноборони розповіли про зміни виплат військовим

4 лютого 2023 16:34
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
У Міноборони розповіли про зміни виплат військовим
Новий порядок виплати грошової винагороди військовим почав діяти з 1 лютого
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

В Україні з 1 лютого почав діяти новий Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС. Додаткову грошову винагороду 30 тисяч та 100 тисяч гривень військовослужбовцям виплачуватимуть по-новому. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій

Про це розповів заступник начальника управління соціальної підтримки Міноборони — начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати Олег Рогаль.

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Виплати додаткової винагороди

З 1 лютого цього року виплати додаткової винагороди 100 тисяч гривень військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не зміняться — як були торік 100 тисяч гривень, так і залишаться. Однак з 1 лютого збільшиться розмір щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців в середньому на 50 %. Тобто якщо військовослужбовець отримував 13 тисяч гривень — це мінімальне грошове забезпечення було минулого року — то з 1 лютого цього року військовослужбовець отримуватиме мінімальне грошове забезпечення у розмірі понад 20 тисяч гривень — три мінімальні заробітні плати. На "передній" лінії військовослужбовець з мінімальним грошовим забезпеченням 20 тисяч гривень отримуватиме разом із додатковою нагородою 100 тисяч гривень, разом — 120 тисяч гривень на місяць.

Хто продовжить отримувати 100 тисяч гривень щомісячно

Крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тисяч гривень також будуть отримувати за час виконання бойових завдань:

  • військовослужбовці ракетних військ і артилерії;
  • льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;
  • моряки;
  • військові медики (цьогоріч їх виділили в окрему категорію як військовослужбовці, які матимуть винагороду 100 тисяч гривень щомісяця);
  • зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

Хто продовжить отримувати 30 тисяч гривень щомісячно

Винагороду у 30 тисяч гривень щомісяця отримуватимуть військовослужбовці, які входять до складу угруповань Сил оборони країни і які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами або розпорядженнями командирів військових частин. Крім того, таку винагороду отримуватимуть військовослужбовці, які виконуватимуть завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони, а також військовослужбовці, які перебувають у підрозділах, що зараховані до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України. 30 тисяч гривень будуть виплачуватися тільки за період виконання цих бойових спеціальних завдань.

Кому зменшать грошове забезпечення

Грошова винагорода не буде виплачуватися тим військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача і перебувають поза межами районів ведення бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо.

Нагадаємо, Міністерство оборони України у 2023 році збільшить закупівлю БпЛА для Збройних сил України. Відомство уклало 16 контрактів з українськими виробниками безпілотників.

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