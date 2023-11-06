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В Минреинтеграции рассказали, имеют ли право на выплаты ВПЛ, которые живут в интернатах

6 ноября 2023 19:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минреинтеграции рассказали, имеют ли право на выплаты ВПЛ, которые живут в интернатах
Украинские беженцы. Фото: unicef.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разъяснило относительно выплат для внутренне перемещенных лиц, живущих в интернатных учреждениях. Они имеют право на помощь от государства.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

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В 154 интернатных заведениях нашли приют более 5 тысяч украинских переселенцев. Значительная часть из них — это ВПЛ. Для того чтобы люди получали положенные им выплаты, специалист по социальной работе одного из пансионатов обратилась в Минреинтеграции.

"Некоторым лицам, которые переместились в пансионат и ранее не находились на полном государственном обеспечении, прекращены выплаты. Имеют ли право на помощь на проживание лица, которые до поселения в интернат находились дома или в больнице?" — спросила она.

В Минреинтеграции отметили, что на выплаты имеют право лица, которые до перемещения и взятия их на полное государственное содержание на новом месте, проживали в собственном жилье и/или находились в больнице.

"Такое внутренне перемещенное лицо должно обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации с заявлением о возобновлении (назначении) помощи на жительство", — говорится в сообщении.

Если людям отказывают в таких выплатах, нужно обратиться в Минреинтеграции на круглосуточную горячую линию по номеру: 15-48. Украинцы также могут позвонить на горячую линию Уполномоченного по ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.

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Пост Минреинтеграции. Фото: скриншот

Напомним, в Украине в ноябре вернут выплаты части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о тех переселенцах, которым по ошибке приостановили помощь.

Также мы писали, что более трех тысяч внутренне перемещенных лиц получили ваучеры для обучения от государства. В общей сложности украинцам уже было выдано 15 353 ваучера на образование. Среди них 3200 получили ВПЛ, а именно 2327 женщин и 873 мужчины.

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