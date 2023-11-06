В Минреинтеграции рассказали, имеют ли право на выплаты ВПЛ, которые живут в интернатах
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разъяснило относительно выплат для внутренне перемещенных лиц, живущих в интернатных учреждениях. Они имеют право на помощь от государства.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
Выплаты ВПЛ, которые размещены в интернатах
В 154 интернатных заведениях нашли приют более 5 тысяч украинских переселенцев. Значительная часть из них — это ВПЛ. Для того чтобы люди получали положенные им выплаты, специалист по социальной работе одного из пансионатов обратилась в Минреинтеграции.
"Некоторым лицам, которые переместились в пансионат и ранее не находились на полном государственном обеспечении, прекращены выплаты. Имеют ли право на помощь на проживание лица, которые до поселения в интернат находились дома или в больнице?" — спросила она.
В Минреинтеграции отметили, что на выплаты имеют право лица, которые до перемещения и взятия их на полное государственное содержание на новом месте, проживали в собственном жилье и/или находились в больнице.
"Такое внутренне перемещенное лицо должно обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации с заявлением о возобновлении (назначении) помощи на жительство", — говорится в сообщении.
Если людям отказывают в таких выплатах, нужно обратиться в Минреинтеграции на круглосуточную горячую линию по номеру: 15-48. Украинцы также могут позвонить на горячую линию Уполномоченного по ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.
Напомним, в Украине в ноябре вернут выплаты части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о тех переселенцах, которым по ошибке приостановили помощь.
Также мы писали, что более трех тысяч внутренне перемещенных лиц получили ваучеры для обучения от государства. В общей сложности украинцам уже было выдано 15 353 ваучера на образование. Среди них 3200 получили ВПЛ, а именно 2327 женщин и 873 мужчины.
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