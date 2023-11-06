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У Мінреінтеграції розповіли, чи мають право на виплати ВПО, які живуть в інтернатах

6 листопада 2023 19:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Мінреінтеграції розповіли, чи мають право на виплати ВПО, які живуть в інтернатах
Українські біженці. Фото: unicef.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій роз'яснило щодо виплат для внутрішньо переміщених осіб, які живуть в інтернатних закладах. Вони мають право на допомогу від держави.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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У 154 інтернатних закладах знайшли прихисток понад 5 тисяч українських переселенців. Значна частина з них — це ВПО. Для того, щоб люди отримували належні їм виплати, фахівець із соціальної роботи одного з пансіонатів звернулася до Мінреінтеграції.

"Деяким особам, які перемістилися до пансіонату і раніше не перебували на повному державному забезпеченні, припинені виплати. Чи мають право на допомогу на проживання особи, які до поселення в інтернаті перебували вдома або в лікарні?" — запитала вона.

У Мінреінтеграції наголосили, що на виплати мають право особи, які до переміщення та взяття їх на повне державне утримання на новому місці, проживали у власному житлі та/або перебували в лікарні.

"Така внутрішньо переміщена особа має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації із заявою про поновлення (призначення) допомоги на проживання", — йдеться у повідомленні.

Якщо людям відмовляють у таких виплатах, то потрібно звернутися до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію за номером: 15-48. Українці також можуть подзвонити на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.

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Допис Мінреінтеграції. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні в листопаді повернуть виплати частині внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про тих переселенців, яким помилково призупинили допомогу.

Також ми писали, що понад три тисячі внутрішньо переміщених осіб отримали ваучери для навчання від держави. Загалом українцям вже було видано 15 353 ваучери на освіту. Серед них 3 200 отримали ВПО, а саме 2 327 жінок та 873 чоловіки.

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