Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Минреинтеграции рассказали, как украинцам получить 7 тыс. долларов arrow

В Минреинтеграции рассказали, как украинцам получить 7 тыс. долларов

12 июня 2024 12:37
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Денежная помощь в июне — украинцы могут получить от 7 тыс. долларов
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Международная организация по миграции дает украинцам возможность получить от 7 тыс. долларов на развитие предпринимательства. Участие в грантовой программе может принять украинский микро и малый бизнес.

Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читайте также:

Грантовая помощь для украинцев

Международная организация по миграции соответствующей программой планирует поддержать экономику Украины путем восстановления рабочих мест и производства, удовлетворения спроса граждан важными товарами и услугами.

Микро- и малый бизнес может присоединиться к трем проектам:

  • "Жизнеспособность+: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны". Проект финансирует Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через Банк развития KfW.
  • "Устойчивые и инклюзивные громады в Украине". Проект финансирует правительство Японии.
  • "Возрождение громад: обеспечение благоприятной экономической и сельскохозяйственной среды в Сумской области". Проект финансирует Фонд обновления Украины.

Кто и как может получить денежную помощь

Граждане могут подавать заявки, если предприятия географически расположены в следующих областях:

  • Сумской;
  • Киевской (кроме Киева);
  • Черниговской;
  • Днепропетровской;
  • Николаевской;
  • Львовской (кроме Львова);
  • Черновицкой.

Приоритет в предоставлении грантов будут иметь:

  • пострадавшие от войны, поврежденные, разрушенные и перемещенные предприятия;
  • предприятия, возглавляющие женщины или молодежь;
  • предприятия, деятельность которых способствует поддержанию уязвимых слоев населения;
  • предприятия в сельской местности

Максимально можно получить следующие суммы гранта:

  • микропредприятия — до 7 тысяч долларов США;
  • малые предприятия — до 20 тысяч долларов США.

Для регистрации в конкурсе нужно заполнить форму по ссылке до 18:00 23 июня текущего года.

Подробности можно узнать по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане в четырех регионах могут получить международную помощь в 10,8 тыс. грн. Выплаты можно оформить внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от военных действий.

Также мы писали, что гражданам доступна помощь в 5 тыс. долларов. Выплаты будут предоставлены исключительно для тех, кто имеет бизнес в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

выплаты
деньги
денежная помощь
материальная помощь
финансы
финансовая помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина