Денежная помощь в июне — украинцы могут получить от 7 тыс. долларов

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Международная организация по миграции дает украинцам возможность получить от 7 тыс. долларов на развитие предпринимательства. Участие в грантовой программе может принять украинский микро и малый бизнес.

Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читайте также:

Грантовая помощь для украинцев

Международная организация по миграции соответствующей программой планирует поддержать экономику Украины путем восстановления рабочих мест и производства, удовлетворения спроса граждан важными товарами и услугами.

Микро- и малый бизнес может присоединиться к трем проектам:

"Жизнеспособность+: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны". Проект финансирует Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через Банк развития KfW.

"Устойчивые и инклюзивные громады в Украине". Проект финансирует правительство Японии.

"Возрождение громад: обеспечение благоприятной экономической и сельскохозяйственной среды в Сумской области". Проект финансирует Фонд обновления Украины.

Кто и как может получить денежную помощь

Граждане могут подавать заявки, если предприятия географически расположены в следующих областях:

Сумской;

Киевской (кроме Киева);

Черниговской;

Днепропетровской;

Николаевской;

Львовской (кроме Львова);

Черновицкой.

Приоритет в предоставлении грантов будут иметь:

пострадавшие от войны, поврежденные, разрушенные и перемещенные предприятия;

предприятия, возглавляющие женщины или молодежь;

предприятия, деятельность которых способствует поддержанию уязвимых слоев населения;

предприятия в сельской местности

Максимально можно получить следующие суммы гранта:

микропредприятия — до 7 тысяч долларов США;

малые предприятия — до 20 тысяч долларов США.

Для регистрации в конкурсе нужно заполнить форму по ссылке до 18:00 23 июня текущего года.

Подробности можно узнать по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане в четырех регионах могут получить международную помощь в 10,8 тыс. грн. Выплаты можно оформить внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от военных действий.

Также мы писали, что гражданам доступна помощь в 5 тыс. долларов. Выплаты будут предоставлены исключительно для тех, кто имеет бизнес в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.