Денежная помощь в июне — украинцы могут получить от 7 тыс. долларов

В Минреинтеграции рассказали, как украинцам получить 7 тыс. долларов
Международная организация по миграции дает украинцам возможность получить от 7 тыс. долларов на развитие предпринимательства. Участие в грантовой программе может принять украинский микро и малый бизнес.
Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Грантовая помощь для украинцев
Международная организация по миграции соответствующей программой планирует поддержать экономику Украины путем восстановления рабочих мест и производства, удовлетворения спроса граждан важными товарами и услугами.
Микро- и малый бизнес может присоединиться к трем проектам:
- "Жизнеспособность+: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны". Проект финансирует Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через Банк развития KfW.
- "Устойчивые и инклюзивные громады в Украине". Проект финансирует правительство Японии.
- "Возрождение громад: обеспечение благоприятной экономической и сельскохозяйственной среды в Сумской области". Проект финансирует Фонд обновления Украины.
Кто и как может получить денежную помощь
Граждане могут подавать заявки, если предприятия географически расположены в следующих областях:
- Сумской;
- Киевской (кроме Киева);
- Черниговской;
- Днепропетровской;
- Николаевской;
- Львовской (кроме Львова);
- Черновицкой.
Приоритет в предоставлении грантов будут иметь:
- пострадавшие от войны, поврежденные, разрушенные и перемещенные предприятия;
- предприятия, возглавляющие женщины или молодежь;
- предприятия, деятельность которых способствует поддержанию уязвимых слоев населения;
- предприятия в сельской местности
Максимально можно получить следующие суммы гранта:
- микропредприятия — до 7 тысяч долларов США;
- малые предприятия — до 20 тысяч долларов США.
Для регистрации в конкурсе нужно заполнить форму по ссылке до 18:00 23 июня текущего года.
Подробности можно узнать по ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, граждане в четырех регионах могут получить международную помощь в 10,8 тыс. грн. Выплаты можно оформить внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от военных действий.
Также мы писали, что гражданам доступна помощь в 5 тыс. долларов. Выплаты будут предоставлены исключительно для тех, кто имеет бизнес в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.
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