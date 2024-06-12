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У Мінреінтеграції розповіли, як українцям отримати 7 тис. доларів

12 червня 2024 12:37
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Грошова допомога у червні — українці можуть отримати від 7 тис. доларів
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Міжнародна організація з міграції надає українця можливість отримати від 7 тис. доларів на розвиток підприємництва. Участь у грантовій програмі може взяти український мікро- та малий бізнес.

Про це розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Грантова допомога для українців

Міжнародна організація з міграції (МОМ) за допомогою відповідної програми планує підтримати економіку України шляхом відновлення робочих місць та виробництва, задоволення попиту громадян важливими товарами й послугами.

Мікро- та малий бізнес може долучитися до трьох проєктів:

  • "Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни". Проєкт фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Банк розвитку KfW.
  • "Стійкі та інклюзивні громади в Україні". Проєкт фінансує уряд Японії.
  • "Відродження громад: забезпечення сприятливого економічного та сільськогосподарського середовища в Сумській області". Проєкт фінансує Фонд відновлення України.

Хто і як може отримати грошову допомогу

Громадяни можуть подавати заявки, якщо підприємства географічно розташовані у таких областях:

  • Сумській;
  • Київській (окрім Києва);
  • Чернігівській;
  • Дніпропетровській;
  • Миколаївській;
  • Львівській (окрім Львова);
  • Чернівецькій.

Пріоритет у наданні грантів матимуть:

  • постраждалі від війни, пошкоджені, зруйновані та переміщені підприємства;
  • підприємства, які очолюють жінки чи молодь;
  • підприємства, діяльність яких сприяє підтримці вразливих верств населення;
  • підприємства у сільській місцевості.

Максимально можна отримати такі суми гранту:

  • мікропідприємства — до 7 тисяч доларів США;
  • малі підприємства — до 20 тисяч доларів США.

Для реєстрації в конкурсі треба заповнити форму за посиланням до 18:00 23 червня поточного року.

Деталі можна дізнатися за посиланням

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни в чотирьох регіонах можуть отримати міжнародну допомогу у 10,8 тис. грн. Виплати можна оформити внутрішньо переміщеним особам та постраждалим від воєнних дій.

Також ми писали, що громадянам доступна допомога у 5 тис. доларів. Виплати нададуть виключно для тих, хто має бізнес у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

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