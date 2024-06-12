Грошова допомога у червні — українці можуть отримати від 7 тис. доларів

У Мінреінтеграції розповіли, як українцям отримати 7 тис. доларів
Міжнародна організація з міграції надає українця можливість отримати від 7 тис. доларів на розвиток підприємництва. Участь у грантовій програмі може взяти український мікро- та малий бізнес.
Про це розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Грантова допомога для українців
Міжнародна організація з міграції (МОМ) за допомогою відповідної програми планує підтримати економіку України шляхом відновлення робочих місць та виробництва, задоволення попиту громадян важливими товарами й послугами.
Мікро- та малий бізнес може долучитися до трьох проєктів:
- "Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни". Проєкт фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Банк розвитку KfW.
- "Стійкі та інклюзивні громади в Україні". Проєкт фінансує уряд Японії.
- "Відродження громад: забезпечення сприятливого економічного та сільськогосподарського середовища в Сумській області". Проєкт фінансує Фонд відновлення України.
Хто і як може отримати грошову допомогу
Громадяни можуть подавати заявки, якщо підприємства географічно розташовані у таких областях:
- Сумській;
- Київській (окрім Києва);
- Чернігівській;
- Дніпропетровській;
- Миколаївській;
- Львівській (окрім Львова);
- Чернівецькій.
Пріоритет у наданні грантів матимуть:
- постраждалі від війни, пошкоджені, зруйновані та переміщені підприємства;
- підприємства, які очолюють жінки чи молодь;
- підприємства, діяльність яких сприяє підтримці вразливих верств населення;
- підприємства у сільській місцевості.
Максимально можна отримати такі суми гранту:
- мікропідприємства — до 7 тисяч доларів США;
- малі підприємства — до 20 тисяч доларів США.
Для реєстрації в конкурсі треба заповнити форму за посиланням до 18:00 23 червня поточного року.
Деталі можна дізнатися за посиланням.
Що ще варто знати
Нагадаємо, громадяни в чотирьох регіонах можуть отримати міжнародну допомогу у 10,8 тис. грн. Виплати можна оформити внутрішньо переміщеним особам та постраждалим від воєнних дій.
Також ми писали, що громадянам доступна допомога у 5 тис. доларів. Виплати нададуть виключно для тих, хто має бізнес у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.
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