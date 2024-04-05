Сбой в Монобанке — пользователи не могут совершить платежи

Мобильное приложение Монобанк. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В мобильном банке monobank произошел масштабный сбой. По словам техподдержки, проблемы наблюдаются со стороны платежной системы MasterCard.

Информация о сбое распространяется в сети.

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По словам клиентов Монобанка, техническая поддержка предупреждает, что проблемы наблюдаются со стороны платежной системы MasterCard.

Пользователям временно советуют не осуществлять повторные платежи, в случае ошибки, чтобы избежать зависания денег на счетах.

Что еще нужно знать

Напомним, недавно у Monobank уже был сбой. В понедельник, 1 апреля, это выражалось в двух формах — либо пользователь не мог войти в программу (зависает на заставке), либо после входа не мог совершать платежи.