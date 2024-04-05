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У monobank стався масовий збій

5 квітня 2024 13:55
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Збій у Монобанку — користувачі не можуть здійснити платежі
Мобільний застосунок Монобанк. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У мобільному банку monobank стався масштабний збій. За словами техпідтримки, проблеми спостерігаються з боку платіжної системи MasterCard. 

Інформація про збій шириться у мережі.

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За словами клієнтів Монобанку, техпідтримка попереджає, що проблеми спостерігаються з боку платіжної системи MasterCard. 

Наразі користувачам тимчасово радять не здійснювати повторні платежі, у разі помилки, аби уникнути зависання грошей на рахунках.

Що ще треба знати

Нагадаємо, нещодавно у Monobank вже був збій. У понеділок, 1 квітня, це виражалося у двох формах — або користувач не міг увійти до програми (зависає на заставці), або після входу не міг здійснювати платежі.

monobank
банки
збій
Монобанк

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