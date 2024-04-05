Збій у Монобанку — користувачі не можуть здійснити платежі

Мобільний застосунок Монобанк. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У мобільному банку monobank стався масштабний збій. За словами техпідтримки, проблеми спостерігаються з боку платіжної системи MasterCard.

Інформація про збій шириться у мережі.

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За словами клієнтів Монобанку, техпідтримка попереджає, що проблеми спостерігаються з боку платіжної системи MasterCard.

Наразі користувачам тимчасово радять не здійснювати повторні платежі, у разі помилки, аби уникнути зависання грошей на рахунках.

Що ще треба знати

Нагадаємо, нещодавно у Monobank вже був збій. У понеділок, 1 квітня, це виражалося у двох формах — або користувач не міг увійти до програми (зависає на заставці), або після входу не міг здійснювати платежі.