В МИД Украины выразили недовольство Польшей и ЕС из-за ограничений для сельхозпродукции

Представитель МИД Украины Олег Николенко. Фото: Facebook/Олег Николенко

Украина выразила свой протест Польше и Европейскому Союзу в связи с ограничениями, наложенными на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, считая их нарушением Соглашения об ассоциации.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

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Олег Николенко, представитель МИД Украины, заявил, что ноты протеста были переданы в посольство Польши и представительство ЕС в Украине, где было отмечено, что такие ограничения противоречат принципам и нормам Единого рынка ЕС.

Николенко также подчеркнул, что есть все правовые основания для скорейшего возобновления экспорта украинских сельхозпродуктов в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжения беспрепятственного экспорта в другие государства-члены Евросоюза и транзита всей украинской продукции как в пределах, так и за пределами ЕС.

Украинское ведомство призывает партнеров искать сбалансированное решение на основе законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и в духе солидарности. При этом Николенко отметил, что только так можно успешно противодействовать российской полномасштабной агрессивной войне против Украины и укреплять единый рынок ЕС, в который войдет Украина.

Экспорт украинской сельскохозяйственной продукции является важным источником доходов для Украины, и ограничения, наложенные на его экспорт, могут нанести ущерб украинской экономике.

Украина ожидает, что ее партнеры найдут способ преодолеть эту проблему, которая может негативно повлиять на отношения между Украиной и Польшей, а также на ее отношения с другими государствами-членами ЕС.

Напомним, что Польша планирует проверить экспорт продуктов Украины на нарушение правил рынка. Проверяются мясо птицы, яйца и молочные продукты. Цель оценить влияние украинских продуктов на польский рынок и возможные риски, связанные с дестабилизацией рынка в будущем.