Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow У МЗС України висловили невдоволення Польщею та ЄС через обмеження для сільгосппродукції arrow

У МЗС України висловили невдоволення Польщею та ЄС через обмеження для сільгосппродукції

29 квітня 2023 14:31
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У МЗС України висловили невдоволення Польщею та ЄС через обмеження для сільгосппродукції
Представник МЗС України Олег Ніколенко. Фото: Facebook/Олег Ніколенко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна висловила свій протест Польщі та Європейському Союзу через обмеження, накладені на імпорт української сільськогосподарської продукції, вважаючи їх порушенням Угоди про асоціацію.

Про це повідомив представник МЗС України Олег Ніколенко.

Читайте також:

Невдоволення України Польщею та ЄС

Олег Ніколенко, представник МЗС України, заявив, що ноти протесту було передано до посольства Польщі та представництва ЄС в Україні, де було зазначено, що такі обмеження суперечать принципам та нормам Єдиного ринку ЄС.

Ніколенко також наголосив, що є всі правові підстави для якнайшвидшого відновлення експорту українських сільгосппродуктів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів Євросоюзу та транзиту всієї української продукції як у межах, так і за межами ЕС.

Українське відомство закликає партнерів шукати збалансоване рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та на кшталт солідарності. При цьому Ніколенко зазначив, що тільки так можна успішно протидіяти російській повномасштабній агресивній війні проти України та зміцнювати єдиний ринок ЄС, до якого увійде Україна.

Експорт української сільськогосподарської продукції є важливим джерелом доходів для України і обмеження, накладені на його експорт, можуть завдати шкоди українській економіці.

Україна очікує, що її партнери знайдуть спосіб подолати цю проблему, яка може негативно вплинути на відносини між Україною та Польщею та на її відносини з іншими державами-членами ЄС.

Нагадаємо, що Польща планує перевірити експорт продуктів України на порушення правил ринку. Перевіряються м'ясо птиці, яйця та молочні продукти. Мета оцінити вплив українських продуктів на польський ринок та можливі ризики, пов'язані з дестабілізацією ринку у майбутньому.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB