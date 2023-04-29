У МЗС України висловили невдоволення Польщею та ЄС через обмеження для сільгосппродукції

Представник МЗС України Олег Ніколенко. Фото: Facebook/Олег Ніколенко

Україна висловила свій протест Польщі та Європейському Союзу через обмеження, накладені на імпорт української сільськогосподарської продукції, вважаючи їх порушенням Угоди про асоціацію.

Про це повідомив представник МЗС України Олег Ніколенко.

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Олег Ніколенко, представник МЗС України, заявив, що ноти протесту було передано до посольства Польщі та представництва ЄС в Україні, де було зазначено, що такі обмеження суперечать принципам та нормам Єдиного ринку ЄС.

Ніколенко також наголосив, що є всі правові підстави для якнайшвидшого відновлення експорту українських сільгосппродуктів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів Євросоюзу та транзиту всієї української продукції як у межах, так і за межами ЕС.

Українське відомство закликає партнерів шукати збалансоване рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та на кшталт солідарності. При цьому Ніколенко зазначив, що тільки так можна успішно протидіяти російській повномасштабній агресивній війні проти України та зміцнювати єдиний ринок ЄС, до якого увійде Україна.

Експорт української сільськогосподарської продукції є важливим джерелом доходів для України і обмеження, накладені на його експорт, можуть завдати шкоди українській економіці.

Україна очікує, що її партнери знайдуть спосіб подолати цю проблему, яка може негативно вплинути на відносини між Україною та Польщею та на її відносини з іншими державами-членами ЄС.

Нагадаємо, що Польща планує перевірити експорт продуктів України на порушення правил ринку. Перевіряються м'ясо птиці, яйця та молочні продукти. Мета оцінити вплив українських продуктів на польський ринок та можливі ризики, пов'язані з дестабілізацією ринку у майбутньому.