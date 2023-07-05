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В Нефтегазе объяснили, откуда в платежках берутся цифры "с воздуха"

5 июля 2023 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Нефтегазе объяснили, откуда в платежках берутся цифры "с воздуха"
Женщина считает деньги за коммунальные услуги. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В компании "Нефтегаз" объяснили, откуда берутся непонятные начисления в платежках за газ. Также объяснили, как действовать украинцам, чтобы в будущем избежать цифр "с воздуха".

Об этом сообщает пресс-служба Нефтегаза.

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Так, одной из основных причин неправильных начислений является несвоевременная передача показаний счетчика или их не предоставление вообще.

"В случае неполучения данных до 5 числа включительно облгаз самостоятельно указывает ваш объем потребления газа (на уровне вашего среднего потребления). Поэтому и бывают недоразумения. Передавайте показания счетчика вовремя и берегите собственные время и нервы", — отметили в пресс-службе компании.

Отмечается, что на время учетного периода следует передавать показания счетчика с помощью сервисов ГК "Нефтегаз Украины" или своим операторам ГРМ (гор- или облгаз).

Также компания напоминает клиентам АО "Киевоблгаз", АО "Житомиргаз", АО "Львовгаз", АО "Кривороггаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Донецкоблгаз", Днепровского и Кропивницкого филиалов ГАЗСЕТИ фиксировать данные через SMS на номер 4647.

На что жалуются потребители Нефтегаза

Потребители Нефтегаза жалуются в комментариях на странице компании в Facebook на ограничение при передаче показателей счетчиков в личном кабинете. Замечается, что сайт не принимает показатели после 30 числа месяца, отличающегося от предыдущей практики, когда показатели можно было подавать до 5 числа. Пользователи также сообщают о получении необычных счетов даже за своевременно переданные показатели.

В таких случаях у компании "Нефтегаз" просят потребителей предоставить свой личный счет, чтобы уточнить детали и исправить неисправность. Такой подход делает процесс передачи показателей менее удобным для украинских клиентов.

Напомним, что в компании "Нефтегаз" сообщили о введении нового способа передачи показаний счетчика газа клиентами. Чтобы обеспечить правильный расчет платежей, нужно передавать показания с 1 по 5 число каждого месяца.

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