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У Нафтогазі представили новий спосіб передати показники лічильників

1 липня 2023 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Нафтогазі представили новий спосіб передати показники лічильників
Чоловік дивиться показники на лічильнику. Фото: Unsplash
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У компанії "Нафтогаз" повідомили про введення нового способу передачі показань лічильника газу клієнтами. Щоб забезпечити правильний розрахунок платежів, необхідно передавати показання з 1 по 5 число кожного місяця.

Про це повідомляє На пенсії.

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Що передбачає новий спосіб передавання показників лічильника

Зазначається, що тепер потрібно просто відправити коротке SMS-повідомлення на номер 4647.

"Передавати показання лічильника можна за допомогою SMS-повідомлення на номер 4647. Не втрачайте свій час, користуйтеся зручними онлайн сервісами ДК "Нафтогаз України", – йдеться в повідомленні.

Також у"Нафтогазі" зазначили, що наразі сервіс працює для АТ "Криворіжгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", Дніпровської та Кропивницької філій газмережі.

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Новий спосіб передачі показників лічильника. Фото: Нафтогаз

Нагадаємо, що в Асоціації міст України попередили про загрозливу ситуацію з підготовкою до майбутнього опалювального сезону. Без опалення взимку можуть залишитися мільйони українців.

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