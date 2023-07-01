У Нафтогазі представили новий спосіб передати показники лічильників

Чоловік дивиться показники на лічильнику. Фото: Unsplash

У компанії "Нафтогаз" повідомили про введення нового способу передачі показань лічильника газу клієнтами. Щоб забезпечити правильний розрахунок платежів, необхідно передавати показання з 1 по 5 число кожного місяця.

Про це повідомляє На пенсії.

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Зазначається, що тепер потрібно просто відправити коротке SMS-повідомлення на номер 4647.

"Передавати показання лічильника можна за допомогою SMS-повідомлення на номер 4647. Не втрачайте свій час, користуйтеся зручними онлайн сервісами ДК "Нафтогаз України", – йдеться в повідомленні.

Також у"Нафтогазі" зазначили, що наразі сервіс працює для АТ "Криворіжгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", Дніпровської та Кропивницької філій газмережі.

Новий спосіб передачі показників лічильника. Фото: Нафтогаз

Нагадаємо, що в Асоціації міст України попередили про загрозливу ситуацію з підготовкою до майбутнього опалювального сезону. Без опалення взимку можуть залишитися мільйони українців.