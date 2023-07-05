У Нафтогазі пояснили, звідки в платіжках беруться цифри "з повітря"

Жінка рахує гроші за компослуги. Фото: УНІАН

У компанії "Нафтогаз" пояснили, звідки беруться незрозумілі нарахування в платіжках за газ. Також пояснили, як діяти українцям, щоб в майбутньому уникнути цифр "із повітря".

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

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Так, одною з основних причин неправильних нарахувань є саме невчасна передача показань лічильника чи їх не надання взагалі.

"У випадку неотримання даних до 5 числа включно облгаз самостійно вказує ваш обсяг споживання газу (на рівні вашого середнього споживання). Через це й бувають непорозуміння. Передавайте показання лічильника вчасно та бережіть власні час та нерви", — зазначили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що на час облікового періоду треба передавати показання лічильника за допомогою сервісів ГК "Нафтогаз України" або своїм операторам ГРМ (міськ- або облгаз).

Також компанія нагадує клієнтам АТ "Київоблгаз", АТ "Житомиргаз", АТ"Львівгаз", АТ "Криворіжгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Донецькоблгаз", Дніпровської та Кропивницької філій ГАЗМЕРЕЖІ фіксувати дані через SMS на номер 4647.

На що скаржаться споживачі Нафтогазу

Споживачі Нафтогазу скаржаться у коментарях на сторінці компанії в Facebook на обмеження при передачі показників лічильників у особистому кабінеті. Зауважується, що сайт не приймає показники після 30 числа місяця, що відрізняється від попередньої практики, коли показники можна було подавати до 5 числа. Користувачі також повідомляють про отримання незвичайних рахунків навіть за вчасно передані показники.

У таких випадках в компанії "Нафтогаз" просять споживачів надати свій особистий рахунок, щоб уточнити деталі та виправити несправність. Такий підхід робить процес передачі показників менш зручним для українських клієнтів.

Нагадаємо, що в компанії "Нафтогаз" повідомили про введення нового способу передачі показань лічильника газу клієнтами. Щоб забезпечити правильний розрахунок платежів, необхідно передавати показання з 1 по 5 число кожного місяця.