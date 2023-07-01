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В Нефтегазе представили новый способ передать показания счетчиков

1 июля 2023 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Нефтегазе представили новый способ передать показания счетчиков
Мужчина смотрит показатели на счетчике. Фото: Unsplash
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В компании "Нефтегаз" сообщили о введении нового способа передачи показаний счетчика газа клиентами. Чтобы обеспечить правильный расчет платежей, нужно передавать показания с 1 по 5 число каждого месяца.

Об этом сообщает На пенсии.

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Отмечается, что теперь нужно просто отправить короткое SMS на номер 4647.

"Передавать показания счетчика можно с помощью SMS-сообщения на номер 4647. Не теряйте свое время, пользуйтесь удобными онлайн-сервисами ГК "Нефтегаз Украины", — говорится в сообщении.

Также в "Нефтегазе" отметили, что сейчас сервис работает для АО "Криворожгаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", Днепровского и Кропивницкого филиалов газсети.

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Новый способ передачи показателей счетчика. Фото: Нефтегаз

Напомним, что в Ассоциации городов Украины предупредили об угрожающей ситуации с подготовкой к предстоящему отопительному сезону. Без отопления зимой могут остаться миллионы украинцев.

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