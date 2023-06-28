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Мільйонам українців загрожує відсутність опалення взимку

28 червня 2023 13:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Опалювальний сезон 2023-2024 — мільйонам українців загрожує холодна зима
Працівник НАК "Нафтогаз України". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Асоціації міст України попередили про загрозливу ситуацію з підготовкою до майбутнього опалювального сезону. Без опалення взимку можуть залишитися мільйони українців.

Про це повідомляє auc.org.ua.

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Компенсації в різниці тарифів

Як зазначають в Асоціації, йдеться про питання накопичення боргів через необхідність компенсації тарифів. Із проханням якнайшвидшого вирішення зазначеної проблеми неодноразово зверталися до уряду.  

Нині вже 36 громад мають критичні проблеми з підготовкою до опалювального сезону, населенню яких загрожує залишатися у зимовий період без тепла.

Там наголошують, що від рішення уряду вже зараз залежить, чи ухвалить парламент зміни до закону про Державний бюджет України на 2023 рік у частині компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання, а також водопостачання та водовідведення.

Ставить під загрозу майбутнє проходження опалювального сезону 2023/2024, окрім відсутності компенсації різниці в тарифах, також поганий рівень розрахунків за житлово-комунальні послуги, збитки через російську агресію та примусове стягнення грошей газопостачальниками з рахунків підприємств теплопостачання.

За даними Асоціації, на компенсації тарифів та своєчасну підготовку до зими потрібно щонайменше 36 млрд грн.

Необхідність підвищення цін на комуналку

Раніше в Асоціації "Укрводоканалекологія" повідомили, що комунальні підприємства просять владу негайно підвищити тарифи на холодну воду. Причина цього — поглиблення на тлі війни збитковості водопровідної галузі. Лише у 2022 році збитки сягнули 4,5 млрд грн цьогоріч — 3,5 млрд грн.

Єдине джерело фінансування діяльності водоканалів — розрахунок за споживання послуги. Тоді як тариф для водоканалів не переглядали з грудня 2021 року.

У разі відсутності достатньої кількості коштів у водоканалів на оплату електричної енергії — не буде чим платити енергокомпаніям. У підсумку — можливий колапс двох галузей.  

Більше про тарифи

Нагадаємо, в Україні нещодавнє підвищення тарифу на електричну енергію для населення не здатне збалансувати ринок. Експерти застерігають, що ціни можуть зрости ще більше, а субсидії отримуватимуть лише кілька категорій громадян.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року громадянам прийдуть оновлені комунальні платіжки. Тарифи на електроенергію та газ затвердили ще навесні, водночас зараз обговорюють зростання цін на холодну воду.

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