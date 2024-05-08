Нафтогаз обнародовал планы относительно цен на голубое топливо

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев рассказал, что будет с ценами на голубое топливо во время военного положения. Чиновник допустил повышение стоимости энергоресурса, ведь рынок требует либерализации.

Об этом он сообщил для ютюб-проекта "Business Breakfast с Владимиром Федориным".

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Изменение стоимости газа во время войны

По словам Чернышева, изменение стоимости природного газа и других энергоресурсов существенно улучшит инвестиционную привлекательность энергетического сектора Украины.

"Я сторонник либерализации рынка энергии", — сообщил руководитель Нафтогаза.

При этом чиновник назвал факторы, которые сейчас влияют на принятие новых ценовых ограничений. Отпустить цену в этом году не получится, такое развитие событий выглядит маловероятным. Однако в дальнейшем постепенная либерализация рынка возможна.

"Я оцениваю как маловероятно либерализацию цен на рынке энергетики в этом году... Действуют юридические ограничения. Идет война", — рассказал глава Нафтогаза.

По мнению руководителя компании, следует готовиться к постепенной, без "шоковой терапии", либерализации стоимости энергоносителей. Сейчас "Нафтогаз" выступил гарантом сохранения действующей цены на газ. Однако при определенной стабилизации ситуации это необходимо делать даже во время военного положения.

Чернышев отметил, что для реализации создания свободных рыночных условий на рынке энергоносителей нужно вводить постепенное внедрение новых цен. Параллельно с этим следует позаботиться о защите социально уязвимых слоев украинского населения в виде субсидий.

Какие сейчас цены на газ

Ранее в "Нафтогазе" утвердили годовой тариф для граждан, продлив действие тарифного плана "Фиксованный" еще на один год. То есть, замороженная стоимость кубических метров голубого топлива для населения на уровне 7,96 грн (с НДС) будет актуальна до мая 2025 года.

Как известно, цена на коммунальные услуги, в частности, новая возможная стоимость газа и электроэнергии неоднократно рассматривалась экспертами и комментировалась представителями украинской власти. Кабинет министров одобрил решение по ключевым тарифам.

Нафтогаз является крупнейшим поставщиком топлива для населения, ведь обслуживает 98% потребителей.

Что еще стоит знать

Напомним, Нафтогаз подвел итоги и наметил планы деятельности компании. 2023 год стал знаковым, ведь Украине впервые в истории удалось пройти зиму без импорта природного газа.

Также мы писали, что в Министерстве энергетики предупредили украинцев о возможных отключениях электроэнергии для промышленных потребителей в период с 18:00 до 23:00. Причина — очередная российская атака на энергетические объекты.