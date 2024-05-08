Нафтогаз оприлюднив плани щодо цін на блакитне паливо

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розповів, що буде з цінами на блакитне паливо під час воєнного стану. Посадовець допустив підвищення вартості енергоресурсу, адже ринок вимагає лібералізації.

Про це він повідомив для ютюб-проєкту "Business Breakfast із Володимиром Федоріним".

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Зміна вартості газу під час війни

За словами Чернишова, зміна вартості природного газу та інших енергоресурсів суттєво покращить інвестиційну привабливість енергетичного сектору України.

"Я прихильник лібералізації ринку енергії", — повідомив керівник Нафтогазу.

При цьому посадовець назвав фактори, які зараз впливають на ухвалення нових цінових обмежень. Відпустити ціну цього року не вдасться, такий розвиток подій виглядає малоймовірним. Проте у подальшому поступова лібералізація ринку можлива.

"Я оцінюю як малоймовірну лібералізацію цін на ринку енергетики цього року... Діють юридичні обмеження. Йде війна", — розповів очільник Нафтогазу.

На думку керівника компанії, варто готуватися до поступової, без "шокової терапії" лібералізації вартості енергоносіїв. Зараз Нафтогаз виступив гарантом збереження чинної ціни на газ. Однак за певної стабілізації ситуації це необхідно робити навіть під час воєнного стану.

Чернишов зауважив, що для реалізації створення вільних ринкових умов на ринку енергоносіїв потрібно запроваджувати поступове впровадження нових цін. Паралельно з цим варто подбати про захист соціально вразливих верств українського населення у вигляді субсидій.

Які зараз ціни на газ

Раніше у Нафтогазі затвердили річний тариф для громадян, продовживши дію тарифного плану "Фіксований" ще на один рік. Тобто заморожена вартість кубічних метрів блакитного палива для населення на рівні 7,96 грн (з ПДВ) буде актуальна до травня 2025 року.

Як відомо, ціна на комунальні послуги, зокрема нова можлива вартість електроенергії, неодноразово розглядалась експертами та коментувалась представниками української влади. Кабінет міністрів схвалив рішення щодо ключових тарифів.

Нафтогаз є найбільшим постачальником палива для населення, адже обслуговує 98% споживачів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нафтогаз підбив підсумки та окреслив плани діяльності компанії. 2023 рік став знаковим, адже Україні вперше в історії вдалося пройти зиму без імпорту природного газу.

Також ми писали, що у Міністерстві енергетики попередили українців про можливі відключення електроенергії для промислових споживачів у період з 18:00 до 23:00. Причина — чергова російська атака на енергетичні об'єкти.