Тарифи на газ зміняться — Нафтогаз оприлюднив плани

Комунальні платіжки та гроші. Фото: РБК-Україна

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов підбив підсумки та окреслив плани діяльності компанії. 2023 рік став знаковим, адже Україні вперше в історії вдалося пройти зиму без імпорту природного газу.

Про це пише видання NV, посилаючись на посадовця.

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Підсумки роботи Нафтогазу минулої зими

Як зазначив Чернишов, компанії вдалося у листопаді минулого року вперше в історії увійти в холодний період, не купуючи імпортний газ, за рахунок збільшення видобутку.

"Рік потому ми як країна відмовилися від імпорту російського газу, проте до сьогодні українці продовжують долати його наслідки", — розповів він.

Компанії вдалося довести, що з наявними ресурсами країна цілком спроможна стати самодостатньою навіть в опалювальний сезон. Він визнав, що це стало можливо також через те, що загальний обсяг споживання об'єктивно став меншим, адже частина населення виїхала і знизилась кількість споживачів.

"Деякі індустріальні гіганти припинили своє існування, деякі скоротили обсяги виробництва — економіка стала меншою. Але також збільшення видобутку — як державними компаніями, так і приватними видобувниками — призвело до того, що на сьогодні ми повністю збалансовані", — пояснив Чернишов.

Плани з нарощення видобутку газу та ціни

За словами посадовця, зараз Нафтогаз продовжує нарощувати видобуток блакитного палива. За першу чверть поточного року обсяг видобутку збільшився на 12% проти відповідного періоду минулого року.

Компанія перевиконала план на понад 60 млн кубічних метрів, і попри війну, реалізує окреслені амбітні цілі. Він наголосив, що будь-яке економічне зростання залежить від посилення використання енергоресурсів. Також переконаний, що Україна невдовзі стане експортером енергії та підтвердить свою роль європейського енергетичного хабу.

"Тому наша наступна мета — нарощувати видобуток, готуючись до можливого збільшення споживання. Крім того, сподіваюся, що ми будуватимемо нову Україну як енергоефективну державу — державу, яка відповідально ставиться до енергії. Сьогодні ми є однією з найменш енергоефективних країн в Європи", — повідомив він.

Голова правління Нафтогазу наголосив, що дешева енергія дається за дуже значну ціну. Посадовець, говорячи про дії в перспективі, наголосив, що рухатимуться в напрямку ринкових цін на ресурс.

"Ми маємо змінюватися. Також ми маємо готуватися до лібералізації цін на енергоносії. Все це буде призводити до балансу споживання і видобутку", — додав Олексій Чернишов.

Які зараз тарифи на газ

Днями у Нафтогазі затвердили новий річний тариф для громадян. Дія тарифного плану "Фіксований" продовжена ще на один рік.

Тобто йдеться про замороження вартості кубічних метрів блакитного палива для населення. Воно надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ).

Діапазон вартості газу для населення від усіх 12 компаній буде коливатися від 7,70 до 9,99 гривні. Такі ціни залишатимуться незмінні протягом 12 місяців, тобто до травня 2025 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону.

Також ми писали, що у 2023 році компанії-лідери енергокомплексу заробили 745,8 млрд гривень. Показник на 8% перевищує сукупний дохід компаній попереднього року, коли отримали 688,4 млрд грн.