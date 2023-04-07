Война с рф — в Нацбанке оценили экономические потери Украины

Экономику страны пошатнул выезд миллионов украинцев за границу

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали о прямых потерях материальных активов и инфраструктуры из-за полномасштабного вторжения россии. По предварительным оценкам — это 2/3 от довоенного внутреннего валового продукта (ВВП) Украины.

Такие данные озвучил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук в интервью "Obserwator Finansowy".

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Утраченные активы

По словам чиновника, объем прямых потерь материальных активов и инфраструктуры оценивается почти в 140 миллиардов долларов. Также экономику страны пошатнул выезд миллионов украинцев за границу.

"140 миллиардов долларов — это 2/3 от довоенного внутреннего валового продукта (ВВП) Украины. В результате из страны были вынуждены уехать 8 миллионов граждан, что составляет более 20% населения к полномасштабному вторжению", — рассказал Николайчук.

Адаптация экономики и бизнеса

Чиновник подчеркнул, что это огромные цифры, однако экономика жива. Ей удалось адаптироваться к новым условиям. В Нацбанке рассчитывают, что на второй год войны даже будет небольшой рост ВВП на 0,3%.

По оценкам регулятора, сокращение ВВП страны в прошлом году составило 30%. Такие показатели говорят о том, что бизнес, власть и украинцы быстро приспособились под новые реалии.

Валютный рынок

Несмотря на убытки, банковская система находится тоже в очень хорошем состоянии.

Также в марте существенно улучшилась ситуация как на безналичном, так и на наличном валютном рынке. Разрыв между официальным и наличным курсом гривны к доллару сократился до минимального уровня, добавил он.

Напомним, Всемирный банк презентовал обновленный отчет, в котором исследованы причиненный ущерб, убытки и потребности восстановления Украины, вызванные полномасштабным вторжением России. Согласно оценке, на восстановление Украины требуется 411 млрд долларов.

Также мы писали, что в ДТЭК подсчитали сумму ущерба, нанесенного россией украинской энергоинфраструктуре. Речь идет о 6,8 млрд долларов.