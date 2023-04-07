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У Нацбанку оцінили втрати України від війни

7 квітня 2023 09:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Війна з рф — у Нацбанку оцінили економічні втрати України
Економіку країни похитнув виїзд мільйонів українців за кордон
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) розповіли про прямі втрати матеріальних активів та інфраструктури через повномасштабне вторгнення росії. За попередніми оцінками — це 2/3 від довоєнного внутрішнього валового продукту (ВВП) України.

Такі дані озвучив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук в інтерв'ю виданню "Obserwator Finansowy".

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Втрачені активи

За словами посадовця, обсяг прямих втрат матеріальних активів та інфраструктури оцінюють у майже 140 мільярдів доларів. Також економіку країни похитнув виїзд мільйонів українців за кордон.

"140 мільярдів доларів це 2/3 від довоєнного внутрішнього валового продукту (ВВП) України. Через війну з країни були змушені виїхати 8 мільйонів громадян, що становить понад 20% населення до повномасштабного вторгнення", — розповів Ніколайчук.

Адаптація економіки та бізнесу

Посадовець наголосив, що це величезні цифри, проте економіка жива. Їй вдалося адаптуватися до нових умов. У Нацбанку розраховують, що на другий рік війни навіть буде невелике зростання ВВП на 0,3%.

За оцінками регулятора, скорочення ВВП країни минулого року становило 30%. Такі показники свідчать про те, що бізнес, влада та українці швидко пристосувалися під нові реалії.

Валютний ринок

Попри збитки, банківська система перебуває теж в дуже хорошому стані.

Також у березні суттєво покращилася ситуація як на безготівковому, так і на готівковому валютному ринку країни. Розрив між офіційним та готівковим курсом гривні до долара скоротився до мінімального рівня, додав він.

Нагадаємо, Світовий банк презентував оновлений звіт, в якому досліджено завдану шкоду, збитки та потреби відновлення України, спричинені повномасштабним вторгненням росії. Відповідно до оцінки, на відновлення України потрібно 411 млрд доларів. 

Також ми писали, що у ДТЕК підрахували суму збитків, завданих росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 млрд доларів.

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