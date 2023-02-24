Збитки енергоінфраструктури від війни — у ДТЕК оцінюють у майже 7 млрд

Збитки енергоінфраструктури від війни сягнули майже $7 млрд, — ДТЕК
У ДТЕК оцінили суму збитків, завданих росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 мільярда доларів.
Про це повідомляє проєкт UA War Infographics та постачальникенергії Yasno з групи ДТЕК.
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На скільки постраждала енергосистема
Там розповіли, що українська енергетична система упродовж року пережила 14 масованих ракетних атак, 17 атак ударними безпілотниками. Було завдано 255 ударів по енергооб'єктах.
У результаті атак Україна руйнувань зазнали 90% вітрової генерації, 755 потужностей ТЕЦ, 44% — атомної генерації, 33% — блочних ТЕЦ, а також 30% — сонячної генерації.
"Але Росія не змогла вимкнути українську енергетику", — наголошується у повідомленні.
До масованих ракетних атак по критичній інфраструктурі України росія вдавалася восени. Як цілі для крилатих ракет та іранських дронів-камікадзе обрали електричні станції, газовидобувні об'єкти, а також низка трансформаторних підстанцій.
На тлі цього у багатьох регіонах почали вимикати енергопостачання, подавати воду та опалення від ТЕЦ.
Нагадаємо, за оцінками експертів проєкту "Росія заплатить", що реалізується аналітичним центром при Київській школі економіки KSE Institute, за підсумками 2022 року щонайменше 109 великих та середніх підприємств в Україні зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого росією 24 лютого.
Також ми писали, що на післявоєнне відновлення України може знадобитися від 350 до 700 млрд доларів. Також на це може піти 5-15 років. Такі підрахунки озвучили у громадській організації Transparency International Ukraine для Ukrayina.pl.