В НБУ опубликовали график работы банков на зимние праздники

Национальный банк Украины. Фото: Flickr

Национальный банк Украины опубликовал график работы банковской системы в конце 2023 года и начале 2024 года. С 1 апреля 2023 года Система электронных платежей работает в круглосуточном режиме 24/7/365 с датой текущего календарного дня, поэтому такой режим сохранится и на новогодние праздники.

Об этом сообщает НБУ.

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В НБУ учли обращение Государственной казначейской службы Украины об установлении ограничения на работу в СЭП в связи с завершением отчетного года.

НБУ установил:

в пятницу, 29 декабря, СЭП продолжает работать 24/7. Валютный рынок Украины, депозитарий и другие системы НБУ работают в обычном режиме. Платежи в валюте от Государственной казначейской службы Украины через НБУ и "Укрэксимбанк" производятся до 16:00;

в субботу и воскресенье, 30, 31 декабря 2023 года, СЭП продолжает работать круглосуточно, одновременно через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банки в эти дни самостоятельно принимают решение об осуществлении валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме. Операционный день депозитария НБУ в эти дни не начинается;

в понедельник, 1 января, СЭП продолжает работать 24/7, одновременно через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банковская система Украины работает в обычном режиме. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы Национального банка также работают в обычном режиме.

"Кроме того, в этот период для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и надлежащего обслуживания клиентов банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличными деньгами", — говорится в сообщении.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) оценили ситуацию на украинском валютном рынке к концу 2023 года. Утверждают, что определенная девальвация гривны обусловлена ростом спроса на иностранную валюту.