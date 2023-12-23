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У НБУ опублікували графік роботи банків на зимові свята

23 грудня 2023 07:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У НБУ опублікували графік роботи банків на зимові свята
Національний банк України. Фото: Flickr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Національний банк України опублікував графік роботи банківської системи наприкінці 2023 року та на початку 2024 року. З 1 квітня 2023 року Система електронних платежів працює в цілодобовому режимі 24/7/365 із датою поточного календарного дня, тому такий режим збережеться й на новорічні свята.

Про це повідомляє НБУ.

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Графік банків на свята

У НБУ врахували звернення Державної казначейської служби України про встановлення обмеження на роботу в СЕП у зв’язку із завершенням звітного року.

НБУ встановив:

  • у п'ятницю, 29 грудня, СЕП продовжує працювати 24/7. Валютний ринок України, депозитарій та інші системи НБУ працюють у звичайному режимі. Платежі у валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та "Укрексімбанк" проводяться до 16:00;
  • у суботу та неділю, 30, 31 грудня 2023 року, СЕП продовжує працювати цілодобово, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банки в ці дні самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ в ці дні не розпочинається;
  • у понеділок, 1 січня, СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Національного банку також працюють у звичайному режимі.

"Крім того, у цей період для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів банки зобов’язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) оцінили ситуацію на українському валютному ринку під кінець 2023 року. Стверджують, що певна девальвація гривні зумовлена зростанням попиту на іноземну валюту.

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