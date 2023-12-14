НБУ встановив облікову ставку на рівні 15%

Будівля Нацбанку. Фото: bank.gov.ua

У Національному банку України (НБУ) підтримали рішення щодо нового зниження облікової ставки. Цього разу ключова відсоткова ставка опустилась не надто сильно.

Про це повідомив голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

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Рішення Національного банку

За його словами, НБУ вирішив знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт. З 15 грудня 2023 року вона становитиме 15%.

"Рішення про подальше зниження ставки НБУ було більш ніж очікуваним. Так, НБУ займає консервативну позицію. Але врешті-решт ефективність його політики оцінюється за результатами для цінової, валютно-курсової, банківської стабільності. Про це чомусь завжди забувають поціновувачі теорій "корисної інфляції", "цільового рефінансування", "негативних процентних ставок" та інших нетрадиційних рецептів", — йдеться у його повідомленні.

Усі робочі ставки Нацбанку також знизились на 1 в.п.:

ставка за депозитними сертифікатами овернайт до 15%;

ставка за тримісячними депозитними сертифікатами до 19%;

ставка за кредитами рефінансування до 21%.

Останній раз НБУ знизив облікову ставку 27 жовтня 2023 року. Тоді її встановили на рівні 16%. Перед тим подібне рішення ухвалили наприкінці липня з 25% до 22%.

Що дає зниження облікової ставки

Раніше у Нацбанку заявляли, що планують цілий цикл зниження облікової ставки. Обіцяли зробити плавним, щоб не завадити тенденції стійкого уповільнення інфляції та загальної стійкості валютного ринку України.

Облікова ставка — це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, котрі можуть претендувати від нього довгострокове або короткострокове рефінансування.

В Нацбанку повідомили про те, що поточне та подальше зниження ставок за операціями НБУ дасть змогу зберегти привабливість гривневих заощаджень. Це — важливий елемент забезпечення курсової стійкості за умови послаблення валютних обмежень і переходу до більшої гнучкості обмінного курсу.

Водночас, з іншого боку, — зниження ставок НБУ підтримає відновлення економіки в умовах збереження макрофінансової стабільності.

Також ми писали, що у Національному банку оцінили майбутній вплив підвищення податку на прибуток для банків. Стверджують, що у більшості фінустанов вистачать капіталу.