НБУ встановив облікову ставку на рівні 15%

В Україні знову опустили облікову ставку — рішення НБУ
У Національному банку України (НБУ) підтримали рішення щодо нового зниження облікової ставки. Цього разу ключова відсоткова ставка опустилась не надто сильно.
Про це повідомив голова Податкового комітету Данило Гетманцев.
Рішення Національного банку
За його словами, НБУ вирішив знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт. З 15 грудня 2023 року вона становитиме 15%.
"Рішення про подальше зниження ставки НБУ було більш ніж очікуваним. Так, НБУ займає консервативну позицію. Але врешті-решт ефективність його політики оцінюється за результатами для цінової, валютно-курсової, банківської стабільності. Про це чомусь завжди забувають поціновувачі теорій "корисної інфляції", "цільового рефінансування", "негативних процентних ставок" та інших нетрадиційних рецептів", — йдеться у його повідомленні.
Усі робочі ставки Нацбанку також знизились на 1 в.п.:
- ставка за депозитними сертифікатами овернайт до 15%;
- ставка за тримісячними депозитними сертифікатами до 19%;
- ставка за кредитами рефінансування до 21%.
Останній раз НБУ знизив облікову ставку 27 жовтня 2023 року. Тоді її встановили на рівні 16%. Перед тим подібне рішення ухвалили наприкінці липня з 25% до 22%.
Що дає зниження облікової ставки
Раніше у Нацбанку заявляли, що планують цілий цикл зниження облікової ставки. Обіцяли зробити плавним, щоб не завадити тенденції стійкого уповільнення інфляції та загальної стійкості валютного ринку України.
Облікова ставка — це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, котрі можуть претендувати від нього довгострокове або короткострокове рефінансування.
В Нацбанку повідомили про те, що поточне та подальше зниження ставок за операціями НБУ дасть змогу зберегти привабливість гривневих заощаджень. Це — важливий елемент забезпечення курсової стійкості за умови послаблення валютних обмежень і переходу до більшої гнучкості обмінного курсу.
Водночас, з іншого боку, — зниження ставок НБУ підтримає відновлення економіки в умовах збереження макрофінансової стабільності.
Також ми писали, що у Національному банку оцінили майбутній вплив підвищення податку на прибуток для банків. Стверджують, що у більшості фінустанов вистачать капіталу.
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