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В НБУ объяснили, как можно увеличить пенсию родным и близким

30 марта 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — как увеличить выплаты пенсионерам за счет пожертвований
Каждый гражданин имеет право вносить благотворительные взносы
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине граждане получили возможность вносить благотворительные средства для пенсионеров с целью увеличения выплат. Это могут быть пожертвования для своих родных или всех остальных.

Об этом рассказали в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

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Варианты вкладов

В 2022 году в стране был принят закон, позволяющий делать благотворительные взносы на выплату пенсий. Согласно украинскому законодательству, каждый гражданин имеет право вносить благотворительные взносы на любую сумму на выплаты пенсионерам.

Предлагают несколько вариантов пожертвований. Первый — персонализированный (для конкретного пенсионера). Второй — неперсонализированный (для всех пенсионеров).

В первом случае 30% взноса пойдет в солидарную пенсионную систему для распределения средств на пенсионеров с самыми низкими выплатами. В то время как 70% будут начислять на пенсию определенному человеку.

По второму варианту все 100% суммы будут идти в солидарную систему на пенсионные выплаты.

Как сделать пожертвование

На портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) следует перейти к пункту "Благотворительные пожертвования" в правом углу экрана. Там необходимо заполнить поля:

  • для внесения благотворительных средств в пользу определенного пенсионера, нужно ввести сумму взноса, фамилию, имя и отчество получателя и его идентификационный код;
  • для вклада для всех пенсионеров, необходимо только ввести сумму средств.

После этого нужно нажать кнопку "Оплатить" и выбрать "Оплатить онлайн". Далее необходимо ввести данные банковской карты, подтвердив платеж.

Персонализированные благотворительные взносы будут задокументированы и выплачены пенсионеру максимум через месяц после их поступления.

По словам автора инициативы, народного депутата, члена Комитета по бюджету Леси Забуранной, соответствующий документ поддержали также Пенсионный фонд, Министерство социальной политики и Министерство финансов.

"До полномасштабной войны мы много говорили о пенсионной реформе, переходе на многоуровневую систему, создании возможностей накопления пенсий. Однако сегодня сложилась ситуация, когда это нельзя ввести так быстро, как хотелось бы. Кроме того, Пенсионный фонд был всегда дотационным, он нуждался в поддержке из государственного бюджета. В частности, только в этом году более 200 миллиардов гривен уйдут из госбюджета в Пенсионный фонд, чтобы люди вовремя получили пенсию. Поэтому идея очень актуальна", — объясняла мотивы инициатор документа.

Напомним, Всемирный банк выделил Украине 529,9 млн долларов на финансирование бюджетной сферы и обеспечение пенсионных выплат. Подписано соглашение о предоставлении кредитных средств.

Также мы писали, что украинцы после внедрения второго уровня пенсионной системы самостоятельно смогут выбирать пенсионный фонд для взносов. Однако такая возможность появится не сразу.

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