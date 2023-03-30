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У НБУ пояснили, як можна збільшити пенсію рідним і близьким

30 березня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — як збільшити виплати пенсіонерам за рахунок пожертв
Кожен громадянин має право робити благодійні внески
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні громадяни отримали можливість робити благодійні внески для пенсіонерів з метою збільшення виплат. Це можуть бути пожертви для своїх рідних або для всіх інших.

Про це розповіли у пресслужбі Національного банку України (НБУ).

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Варіанти внесків

У 2022 році в країні ухвалили закон, який дозволяє робити благодійні внески на виплату пенсій. Відповідно до українського законодавства, кожен громадянин має право робити благодійні внески на будь-яку суму на виплати пенсіонерам.

Пропонують кілька варіантів пожертвувань. Перший — персоналізований (для конкретного пенсіонера). Другий — неперсоналізований (для всіх пенсіонерів).

У першому випадку 30% внеску йтиме в солідарну пенсійну систему для розподілу коштів на пенсіонерів із найнижчими виплатами. Тоді як 70% нараховуватимуть на пенсію певній людині.

За другим варіантом всі 100% від суми йтимуть у солідарну систему на пенсійні виплати.

Як зробити пожертву

 На порталі Пенсійного фонду України (ПФУ) потрібно перейти до пункту "Благодійні пожертви" у правому кутку екрану. Там необхідно заповнити поля:

  • для внесення благодійних коштів на користь певного пенсіонера, потрібно ввести суму внеску, прізвище, ім'я та по батькові одержувача та його ідентифікаційний код;
  • для вкладу всім пенсіонерів, необхідно тільки ввести суму коштів.

Після цього потрібно натиснути кнопку "Оплатити" та вибрати "Оплатити онлайн". Далі необхідно ввести дані банківської картки, підтвердивши платіж.

Персоналізовані благодійні внески будуть задокументовані та виплачені пенсіонерові максимум через місяць після їх надходження.

За словами автора ухваленого закону, народного депутата, члена Комітету з питань бюджету Лесі Забуранної, відповідний документ також підтримав Пенсійний фонд, Міністерство соціальної політики та Міністерство фінансів.

"До повномасштабної війни ми багато говорили про пенсійну реформу, перехід на багаторівневу систему, створення можливостей накопичення пенсій. Однак сьогодні склалася ситуація, коли це не можна запровадити так швидко, як хотілося б. Крім того, Пенсійний фонд був завжди дотаційним, він потребував підтримки з державного бюджету. Зокрема, лише цього року понад 200 мільярдів гривень підуть із держбюджету до Пенсійного фонду, щоб люди вчасно отримали пенсію. Тому ідея дуже актуальна", — пояснювала мотиви ініціаторка документа.

Нагадаємо, Світовий банк виділив Україні 529,9 млн доларів на фінансування бюджетної сфери та забезпечення пенсійних виплат. Підписано угоду про надання кредитних коштів.

Також ми писали, що українці після впровадження другого рівня пенсійної системи самостійно зможуть обирати пенсійний фонд для внесків. Однак така можливість з'явиться не одразу

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