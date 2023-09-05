Цены в Украине — в НБУ оценили уровень инфляции до конца года

В НБУ рассказали, что будет с ценами до конца 2023 года
В Национальном банке Украины (НБУ) констатируют стремительное замедление инфляции. С начала года показатель снизился с 26% в январе до почти 11% в июле.
Об этом говорится в материалах НБУ.
Что будет с ценами до конца года
Как отмечает Нацбанк, дезинфляционный тренд сохранится в дальнейшем, ожидают снижения цен из-за ряда факторов.
"Этому способствовала довольно стабильная ситуация в энергетике, удешевление топлива в первом полугодии, а также наращивание предложения продовольствия. Весомое влияние оказали и меры НБУ, которые обеспечили устойчивость валютного рынка и побудили граждан больше экономить в гривне", — подчеркнул регулятор.
Среди важных факторов устойчивого замедления инфляции — зафиксированные правительством тарифы на часть коммунальных услуг, в частности на отопление и горячую воду.
Так, НБУ прогнозирует дальнейшее сокращение потребительской инфляции:
- до 10,6% — в 2023 году;
- до 8,5% — в 2024 году;
- до 6,0% — в 2025 году.
В Нацбанке объяснили, что такой тенденции должен поспособствовать ряд факторов:
- медленное снижение мировых цен, в первую очередь, на энергоносители;
- завершение войны будет стимулировать наращивание производства, большее предложение товаров должно сдержать инфляцию;
- НБУ планирует дальше балансировать валютный рынок и защищать привлекательность гривны, что ограничит рост стоимости импортных товаров.
В Нацбанке отмечают важность на этапе восстановления страны дополнительной поддержки курса гривны с помощью инвестиций и международной финансовой помощи.
Однако усилится инфляция в послевоенные годы, вероятно, из-за постепенной корректировки тарифов на коммунальные услуги.
По данным Госстата, на потребительском рынке цены на продукты и безалкогольные напитки снижаются ежемесячно на несколько процентов. Больше всего летом упали цены на овощи, подешевели также яйца, продукты переработки зерновых, рис, фрукты, сало, подсолнечное масло, кисломолочная продукция.
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Напомним, эксперты прогнозируют осенью 2023 года подорожание ключевого продукта украинского стола — хлеба. Цены пойдут под давлением нескольких факторов.
Также мы писали, что на украинских магазинах в августе 2023 фиксируют подорожание некоторых видов мяса. В то же время, за месяц цена упала на сало.