Цены в Украине — в НБУ оценили уровень инфляции до конца года

Прилавок с продуктами. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины (НБУ) констатируют стремительное замедление инфляции. С начала года показатель снизился с 26% в январе до почти 11% в июле.

Об этом говорится в материалах НБУ.

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Как отмечает Нацбанк, дезинфляционный тренд сохранится в дальнейшем, ожидают снижения цен из-за ряда факторов.

"Этому способствовала довольно стабильная ситуация в энергетике, удешевление топлива в первом полугодии, а также наращивание предложения продовольствия. Весомое влияние оказали и меры НБУ, которые обеспечили устойчивость валютного рынка и побудили граждан больше экономить в гривне", — подчеркнул регулятор.

Среди важных факторов устойчивого замедления инфляции — зафиксированные правительством тарифы на часть коммунальных услуг, в частности на отопление и горячую воду.

Так, НБУ прогнозирует дальнейшее сокращение потребительской инфляции:

до 10,6% — в 2023 году;

до 8,5% — в 2024 году;

до 6,0% — в 2025 году.

В Нацбанке объяснили, что такой тенденции должен поспособствовать ряд факторов:

медленное снижение мировых цен, в первую очередь, на энергоносители;

завершение войны будет стимулировать наращивание производства, большее предложение товаров должно сдержать инфляцию;

НБУ планирует дальше балансировать валютный рынок и защищать привлекательность гривны, что ограничит рост стоимости импортных товаров.

В Нацбанке отмечают важность на этапе восстановления страны дополнительной поддержки курса гривны с помощью инвестиций и международной финансовой помощи.

Однако усилится инфляция в послевоенные годы, вероятно, из-за постепенной корректировки тарифов на коммунальные услуги.

По данным Госстата, на потребительском рынке цены на продукты и безалкогольные напитки снижаются ежемесячно на несколько процентов. Больше всего летом упали цены на овощи, подешевели также яйца, продукты переработки зерновых, рис, фрукты, сало, подсолнечное масло, кисломолочная продукция.

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Напомним, эксперты прогнозируют осенью 2023 года подорожание ключевого продукта украинского стола — хлеба. Цены пойдут под давлением нескольких факторов.

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