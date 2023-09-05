Ціни в Україні — в НБУ оцінили рівень інфляції до кінця року

Прилавок з продуктами. Фото: Новини.LIVE

У Національному банку України (НБУ) констатують стрімке сповільнення інфляції. З початку року показник знизився з 26% у січні до майже 11% у липні.

Про це йдеться у матеріалах НБУ.

Читайте також:

Що буде з цінами до кінця року

Як зазначає Нацбанк, дезінфляційний тренд збережеться надалі, очікують зниження цін через низку факторів.

"Цьому посприяли доволі стабільна ситуація в енергетиці, здешевлення пального у першому півріччі, а також нарощування пропозиції продовольства. Вагомий вплив мали й заходи НБУ, що забезпечили стійкість валютного ринку та спонукали громадян більше заощаджувати в гривні", — наголосив регулятор.

Серед важливих чинників стійкого сповільнення інфляції — зафіксовані урядом тарифи на частину комунальних послуг, зокрема на опалення та гарячу воду.

Так, НБУ прогнозує подальше скорочення споживчої інфляції:

до 10,6% — у 2023 році;

до 8,5% — у 2024 році;

до 6,0% — у 2025 році.

У Нацбанку пояснили, що такій тенденції має посприяти низка чинників:

повільне зниження світових цін, у першу чергу, на енергоносії;

завершення війни буде стимулювати нарощування виробництва, більша пропозиція товарів має стримати інфляцію;

НБУ планує надалі балансувати валютний ринок та захищати привабливість гривні, що обмежить зростання вартості імпортних товарів.

У Нацбанку наголошують на важливості на етапі відбудови країни додаткової підтримки курсу гривні за допомогою інвестицій та міжнародної фінансової допомоги.

Проте посилиться інфляція у післявоєнні роки, ймовірно, через поступове коригування тарифів на комунальні послуги.

За даними Держстату, на споживчому ринку ціни на продукти та безалкогольні напої знижуються щомісяця на кілька відсотків. Найбільше влітку впали ціни на овочі, подешевшали також яйця, продукти переробки зернових, рис, фрукти, сало, соняшникова олія, кисломолочна продукція.

Більше про ціни

Нагадаємо, експерти прогнозують восени 2023 року подорожчання ключового продукту українського столу — хліба. Ціни підуть вгору під тиском кількох факторів.

Також ми писали, що на українських магазинах у серпні 2023 року фіксують подорожчання деяких видів м'яса. Водночас за місяць ціна впала на сало.