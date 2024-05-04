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В Германии обеспокоены действиями Raiffeisen — банк ведет переговоры с бизнесом российского олигарха

4 мая 2024 13:08
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Правительство Германии рассматривает соглашение Raiffeisen-Strabag
Отделение банка Raiffeisen. Фото: Milan Jaros
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Министерство экономики Германии изучает ситуацию с банком Raiffeisen, планирующим купить долю в строительной группе Strabag. Компания, связанная с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Об этом сообщают Reuters.

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Как отмечается, Raiffeisen хочет купить долю Strabag, связанную с Олегом Дерипаской, за 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов). Из-за этой операции на австрийского кредитора начали давить международные инстанции. В частности, соглашение уже вызвало беспокойство Министерства финансов США, а официальные представители центрального банка Австрии предупреждали Raiffeisen Bank, что покупка доли у Strabag может привести к негативным последствиям.

Теперь внимание на соглашение обратили власти Германии. Strabag имеет многочисленные дочерние компании в стране, и именно поэтому министерство экономики Германии, инициировавшее инвестиционный обзор операции.

Напомним, более полумиллиарда гривен было возвращено Министерству обороны Украины. Эти средства были безосновательно уплачены в виде НДС при приобретении горюче-смазочных материалов.

Также мы писали, что Национальный банк Украины опубликовал новое постановление по номеру 56, которое существенно смягчает ограничения в области валютных операций для бизнеса. Этот пакет изменений является значительным смягчением валютных правил с начала войны.

санкции против России
Германия
Райффайзен Банк Аваль
бизнес
Олег Дерипаска
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