Уряд Німеччини розглядає угоду Raiffeisen-Strabag

Відділення банку Raiffeisen. Фото: Milan Jaros

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Міністерство економіки Німеччини вивчає ситуацію з банком Raiffeisen, який планує купити частку у будівельній групі Strabag. Компанія що пов'язана з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Про це повідомляють Reuters.

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Як зазначається, Raiffeisen хоче купити частку Strabag, пов'язану з Олегом Дерипаскою, за 1,5 мільярда євро (1,6 мільярда доларів). Через цю операцію на австрійського кредитора почали тиснути міжнародні інстанції. Зокрема угода вже викликала занепокоєння Міністерства фінансів США, а офіційні представники центрального банку Австрії попереджали Raiffeisen Bank, що купівля частки у Strabag може призвести до негативних наслідків.

Тепер увагу на угоду звернула влада Німеччини. Strabag має численні дочірні компанії в країні, і саме тому міністерство економіки Німеччини, що ініціювало інвестиційний огляд операції.

Нагадаємо, понад пів мільярда гривень було повернуто Міністерству оборони України. Ці кошти були безпідставно сплачені у вигляді ПДВ при придбанні паливно-мастильних матеріалів.

Також ми писали, що Національний банк України опублікував нову валютну постанову за номером 56, яка істотно пом'якшує обмеження у галузі валютних операцій для бізнесу. Цей пакет змін є найзначнішим пом'якшенням валютних правил з початку війни.