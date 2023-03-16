Пенсии в Украине — как не потерять потерять часть пенсий

Речь идет о нарушении сроков подачи заявления о назначении пенсии по возрасту

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили о том, что некоторые украинцы могут потерять часть пенсий. Речь идет о нарушении сроков подачи заявления о назначении пенсии по возрасту.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

Как не потерять деньги

Как рассказали в Пенсионном фонде, заявление на назначение пенсии по возрасту нужно подавать не позднее трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста. Иначе часть выплат в размере трехмесячной пенсии будет потеряна.

В ПФУ привели пример: если гражданину исполнилось 60 лет 1 марта, то заявление на назначение пенсии он должен подать не позднее 1 июня. Только в таком случае пенсию назначат со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. Если это не будет сделано, человек начнет получать выплаты только с даты подачи заявления.

Какие документы необходимы

По информации ПФУ, гражданин для назначения пенсии должен собрать пакет следующих документов:

заявление установленной формы;

паспорт (оригинал или ксерокопия);

документы, где указано место жительства (регистрация) гражданина;

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

свидетельство о браке (при необходимости оригинал и ксерокс);

заявление и номер расчетного счета в уполномоченном финучреждении;

трудовая книжка (оригинал или ксерокопия); другие документы о трудовом стаже;

ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;

справка из военкомата о прохождении военной службы, военный билет (при необходимости);

диплом, другие документы, подтверждающие периоды обучения в дневном отделении до 01.01.2004 (оригинал или ксерокопия);

по желанию гражданина и при подтверждении первичными документами справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 г.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине некоторые категории граждан могут временно лишить пенсионных выплат или отказать в назначении. В правительстве подготовили сразу три соответствующих законопроекта.

Граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить по упрощенному порядку. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".