Пенсии в Украине — как не потерять потерять часть пенсий

В ПФУ предупредили, что некоторые украинцы могут потерять часть пенсий
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили о том, что некоторые украинцы могут потерять часть пенсий. Речь идет о нарушении сроков подачи заявления о назначении пенсии по возрасту.
Об этом информирует пресс-служба ПФУ.
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Как не потерять деньги
Как рассказали в Пенсионном фонде, заявление на назначение пенсии по возрасту нужно подавать не позднее трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста. Иначе часть выплат в размере трехмесячной пенсии будет потеряна.
В ПФУ привели пример: если гражданину исполнилось 60 лет 1 марта, то заявление на назначение пенсии он должен подать не позднее 1 июня. Только в таком случае пенсию назначат со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. Если это не будет сделано, человек начнет получать выплаты только с даты подачи заявления.
Какие документы необходимы
По информации ПФУ, гражданин для назначения пенсии должен собрать пакет следующих документов:
- заявление установленной формы;
- паспорт (оригинал или ксерокопия);
- документы, где указано место жительства (регистрация) гражданина;
- свидетельство о рождении детей (при необходимости);
- свидетельство о браке (при необходимости оригинал и ксерокс);
- заявление и номер расчетного счета в уполномоченном финучреждении;
- трудовая книжка (оригинал или ксерокопия); другие документы о трудовом стаже;
- ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;
- справка из военкомата о прохождении военной службы, военный билет (при необходимости);
- диплом, другие документы, подтверждающие периоды обучения в дневном отделении до 01.01.2004 (оригинал или ксерокопия);
- по желанию гражданина и при подтверждении первичными документами справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 г.
Больше о пенсиях
Напомним, в Украине некоторые категории граждан могут временно лишить пенсионных выплат или отказать в назначении. В правительстве подготовили сразу три соответствующих законопроекта.
Граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить по упрощенному порядку. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".