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У ПФУ попередили, що деякі українці можуть втратити частину пенсій

16 березня 2023 07:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — як не втратити втратити частину пенсій
Йдеться про порушення термінів подачі заяви про призначення пенсії за віком
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) попередили про те, що деякі українці можуть втратити частину пенсій. Йдеться про порушення термінів подачі заяви про призначення пенсії за віком.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Як розповіли у Пенсійному фонді, заяву на призначення пенсії за віком потрібно подавати не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку. Інакше — частина виплат у розмірі тримісячної пенсії буде втрачена.

У ПФУ навели приклад: якщо громадянину виповнилося 60 років 1 березня, то заяву на призначення пенсії він має подати не пізніше ніж 1 червня. Тільки у такому разі пенсію призначать з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку. Якщо цього не буде зроблено, людина почне отримувати виплати тільки з дати подання заяви.

Які документи необхідні

За інформацією ПФУ, громадянин для призначення пенсії повинен зібрати пакет таких документів:

  • заява встановленої форми;
  • паспорт (оригінал чи ксерокопія);
  • документи, де вказане місце проживання (реєстрація) громадянина;
  • свідоцтво про народження дітей (за необхідності);
  • свідоцтво про шлюб (за необхідності оригінал та ксерокс);
  • заява та номер розрахункового рахунку в уповноваженій фінустанові;
  • трудова книжка (оригінал чи ксерокопія), інші документи про трудовий стаж;
  • ІПН чи свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за необхідності);
  • диплом, інші документи, які підтверджують періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал чи ксерокопія);
  • за бажанням громадянина та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну платню за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 р.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні деяких категорій громадян можуть тимчасово позбавити пенсійних виплат чи відмовити у призначенні. В уряді підготували одразу три відповідні законопроєкти.

Громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити за спрощеним порядком. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

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