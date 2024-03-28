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В ПФУ рассказали подробности публикации пикантного фото — как появилась откровенная фотография

28 марта 2024 13:43
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В Пенсионном фонде заявили, что пикантное фото опубликовали в Telegram мошенники
Удивленная женщина. Фото: vice.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Пенсионный фонд Украины опубликовал комментарий по поводу пикантного фото, появившегося на официальном Telegram-канале госучреждения. Там объяснили появление фотографии женских ягодиц действиями мошенников.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

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Что говорят в Пенсионном фонде

В ПФУ сообщили, что фотография, опубликованная в ночь на четверг, 28 марта, является результатом действия мошенников. Таким образом, по мнению пресс-службы госучреждения, они пытались дискредитировать деятельность фонда.

"Попытку вряд ли можно назвать удачной, по крайней мере, деятельность Пенсионного фонда заслуживает более креативного подхода", — добавили в ПФУ.

В Пенсионном фонде заявили, что пикантное фото опубликовали в Telegram мошенники
Комментарий Пенсионного фонда Украины по пикантной фотографии. Фото: ПФУ

Там попросили пользователей не искать в сообщении с фотографией скрытых смыслов. Кроме того, в Пенсионном фонде заявили, что мессенджер Telegram не является самым надежным источником информации.

Напомним, пользователи мессенджера Telegram, которые в ночь на 28 марта зашли почитать новости Пенсионного фонда Украины на его официальном канале, были очень удивлены, увидев последнее сообщение. Он представлял собой эротическую фотографию женских ягодиц в кружевных трусах.

Также мы писали, что бывшая Леонардо Ди Каприо обнажила пышные формы для обложки. Американская фотомодель Камили Моррон снялась для мексиканского Vogue.

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