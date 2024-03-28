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У ПФУ розказали подробиці публікації пікантного фото — як з'явилася відверта світлина

28 березня 2024 13:43
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
У Пенсійному фонді заявили, що пікантне фото опублікували в Telegram шахраї
Здивована жінка. Фото: vice.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Пенсійний фонд України опублікував коментар з приводу пікантного фото, яке з'явилося на офіційному Telegram-каналі держустанови. Там пояснили появу світлини жіночих сідниць діями шахраїв.

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

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Що кажуть у Пенсійному фонді

У ПФУ повідомили, що світлина, яка була опублікована в ніч на четвер, 28 березня, є результатом дії шахраїв. Таким чином, на думку пресслужби держустанови, вони намагалися дискредитувати діяльність фонду.

"Спробу навряд чи можна назвати вдалою, принаймні діяльність Пенсійного фонду заслуговує на більш креативний підхід", — додали у ПФУ.

У Пенсійному фонді заявили, що пікантне фото опублікували в Telegram шахраї
Коментар Пенсійного фонду України щодо пікантної світлини. Фото: ПФУ

Там попросили користувачів не шукати в повідомленні зі світлиною прихованих сенсів. Крім того, в Пенсійному фонді заявили, що месенджер Telegram не є найбільш надійним джерелом інформації.

Нагадаємо, користувачі месенджера Telegram, які у ніч проти 28 березня зайшли почитати новини Пенсійного фонду України на його офіційному каналі, були дуже здивовані, коли побачили останній допис. Він являв собою еротичну фотографію жіночих сідниць у мереживних трусах.

Також ми писали, що колишня Леонардо Ді Капріо оголила пишні форми для обкладинки. Американська фотомодель Камілі Морроне знялась для мексиканського Vogue.

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