У Пенсійному фонді заявили, що пікантне фото опублікували в Telegram шахраї

Здивована жінка. Фото: vice.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Пенсійний фонд України опублікував коментар з приводу пікантного фото, яке з'явилося на офіційному Telegram-каналі держустанови. Там пояснили появу світлини жіночих сідниць діями шахраїв.

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

Читайте також:

Що кажуть у Пенсійному фонді

У ПФУ повідомили, що світлина, яка була опублікована в ніч на четвер, 28 березня, є результатом дії шахраїв. Таким чином, на думку пресслужби держустанови, вони намагалися дискредитувати діяльність фонду.

"Спробу навряд чи можна назвати вдалою, принаймні діяльність Пенсійного фонду заслуговує на більш креативний підхід", — додали у ПФУ.

Коментар Пенсійного фонду України щодо пікантної світлини. Фото: ПФУ

Там попросили користувачів не шукати в повідомленні зі світлиною прихованих сенсів. Крім того, в Пенсійному фонді заявили, що месенджер Telegram не є найбільш надійним джерелом інформації.

Нагадаємо, користувачі месенджера Telegram, які у ніч проти 28 березня зайшли почитати новини Пенсійного фонду України на його офіційному каналі, були дуже здивовані, коли побачили останній допис. Він являв собою еротичну фотографію жіночих сідниць у мереживних трусах.

Також ми писали, що колишня Леонардо Ді Капріо оголила пишні форми для обкладинки. Американська фотомодель Камілі Морроне знялась для мексиканського Vogue.