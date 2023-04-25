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В ПФУ рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за отдельные виды пенсий

25 апреля 2023 12:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — в ПФУ рассказали, будут ли взимать с меценатов налоги
Пожилой мужчина и женщина. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий. Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.

Об этом проинформировала пресс-служба ПФУ.

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Речь идет о недавно принятом законе в Украине о благотворительных пенсиях. В рамках такой инициативы каждый желающий может сделать пожертвование как персональное, для отдельного пенсионера, так и общее — в Пенсионный фонд.

В ПФУ отметили, что украинское законодательство не предусматривает налога на пенсию ни на обычную, ни на благотворительную. Поэтому при перечислении средств меценатам не придется платить больше.

Механизм меценатских пенсий

По данным Пенсионного фонда, пенсионеры, на имя которых внесены благотворительные взносы, получат деньги единоразово. Однако от суммы поступит только 70%, а остальные 30% уйдут в общий фонд. Примечательно, что деньги, которые придут на имя, человек получит в следующем месяце после того, как был внесен вклад.

Благотворители, желающие внести денежные взносы, должны зайти в личный кабинет на портале Пенсионного Фонда и авторизироваться там с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дії. Подписи или системы Bank ID. После чего можно делать пожертвование.

Напомним, украинцы после внедрения второго уровня пенсионной системы самостоятельно смогут выбирать пенсионный фонд для взносов. Однако такая возможность появится не сразу.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

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