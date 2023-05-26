Пенсии в Украине — граждан ждет еще два повышения выплат

Украинские граждане пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В 2023 году ожидается еще два повышения пенсий. Однако некоторые категории граждан останутся с прежними выплатами.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Повышение пенсии в 2023 году

По информации ПФУ, в марте этого года был самый масштабный рост пенсионных выплат, когда произошла индексация для 10,5 млн человек. Процент составил 19,7. Однако индексация затронула только расчетные пенсии, тогда как надбавки и доплаты не индексировались.

Еще одно повышение следует ожидать в июне. Должны вырасти выплаты работающих пенсионеров, которых в марте обошла индексация. Выплаты для них выросли в апреле, но только в июне получат сумму за три месяца: апрель, май и июнь.

Также планируется провести повышение пенсий в июле для трех категорий пенсионеров. Речь идет о:

госслужащих;

ученых;

работниках органов местного самоуправления

Кто не получит повышения

Однако даже эти три повышения коснутся не всех пенсионеров. Выплаты на старом уровне останутся для:

работающих граждан, у которых со времени предварительного пересчета не прошло два года;

лиц, получающих выплаты выше максимума в 20,93 тыс. грн;

экс-работников прокуратуры;

граждан, получающих не пенсии по возрасту, а ежемесячное пожизненное денежное содержание (в частности, судьи).

Напомним, украинцы после внедрения второго уровня пенсионной системы самостоятельно смогут выбирать пенсионный фонд для взносов. Однако такая возможность появится не сразу.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.