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В Польше не будут открывать границу с Украиной для зерновой продукции

19 июля 2023 23:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Польше не будут открывать границу с Украиной для зерновой продукции
Матеуш Моравецкий. Фото: John Thys/AFP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Польше не будут открывать границу с Украиной после 15 сентября для зерновой продукции в случае истечения срока моратория Европейской комиссии по импорту зерна из Украины. По решению Еврокомиссии, Польша должна открыть границу с Украиной по поводу такого импорта 15 сентября.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РАР.

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"Я хочу четко заявить от Министерства сельского хозяйства Республики Польша, что мы не откроем эту границу. Или Европейская комиссия согласится разработать... регламент, который продлит этот запрет, или мы это сделаем сами", — подчеркнул он.

Почему принимают такое решение

По его словам, в Варшаве прибегают к такому шагу "не против украинцев", а "для польских фермеров". Также закрытая граница будет касаться и других товаров сельского хозяйства.

"Поляки зарабатывают на транзите, это не чревато дестабилизацией внутреннего рынка, поэтому мы облегчаем этот экспорт и делаем транзит возможным", — объяснил Моравецкий.

Напомним, в связи с подтверждением вспышки болезни Ньюкасла на польской птицеферме в Топилец Украина запретила ввоз на свою территорию инкубационных яиц, живой птицы и продуктов птицеводства. Смертоносное заболевание не фиксировали в Польше почти полвека.

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