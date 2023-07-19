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У Польщі не відкриватимуть кордон з Україною для зернової продукції

19 липня 2023 23:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Польщі не відкриватимуть кордон з Україною для зернової продукції
Матеуш Моравецький. Фото: John Thys/AFP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Польщі не будуть відкривати кордон з Україною після 15 вересня для зернової продукції в разі закінчення терміну мораторію Європейської комісії щодо імпорту зерна з України. За рішенням Єврокомісії, Польща повинна відкрити кордон з Україною щодо такого імпорту 15 вересня.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає РАР.

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"Я хочу чітко заявити від Міністерства сільського господарства Республіки Польща, що ми не відкриємо цей кордон. Або Європейська комісія погодиться розробити… регламент, який продовжить цю заборону, або ми це зробимо самі", — наголосив він.

Чому ухвалюють таке рішення

За його словами, у Варшаві вдаються до такого кроку "не проти українців", а "для польських фермерів". Також закритий кордон буде стосуватися й інших товарів сільського господарства.

"Поляки заробляють на транзиті, це не загрожує дестабілізацією внутрішнього ринку, тому ми полегшуємо цей експорт і робимо транзит можливим", — пояснив Моравецький.

Нагадаємо, у зв'язку з підтвердженням спалаху хвороби Ньюкасла на польській птахофермі в Топілеці Україна заборонила ввезення на свою територію інкубаційних яєць, живої птиці та продуктів птахівництва. Смертоносне захворювання не фіксували у Польщі майже пів століття.

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