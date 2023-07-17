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Часткова заборона імпорту з Польщі: Україна виявила небезпечні продукти

17 липня 2023 11:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Імпорт курятини та яєць з Польщі — Україна ввела заборону через смертоносну хворобу
Курятина в магазині. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У зв'язку з підтвердженням спалаху хвороби Ньюкасла на польській птахофермі в Топілеці Україна заборонила ввезення на свою територію інкубаційних яєць, живої птиці та продуктів птахівництва. Смертоносне захворювання не фіксували у Польщі майже пів століття.

Про це повідомляє vpolshchi.pl.

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Наслідки заборони імпорту

Україна вважається найбільшим імпортером добових курчат на відгодівлі з Польщі, тому рішення може серйозно вдарити по галузі. Як повідомили у польській Національній палаті виробників птахівництва та комбікормів, через закриття кордону українською стороною для польської продукції птахівництва може загинути до пів мільйона кількаденних курчат. Їх попередньо замовляли українські господарства.

Хвороба Ньюкасла небезпечна для людини

Хвороба Ньюкасла (NDV), яку називають ще псевдочума птахів або азіатська чума, вважається доволі небезпечною, її не фіксували в Польщі останні 49 років. Це заразне вірусне захворювання серед птахів. Воно вражає домашні та дикі види птахів. Також ця хвороба передається людині та тваринам.

Вона настільки смертоносна, що багато птахів помирають, не проявляючи жодних симптомів. У невакцинованих стадах рівень смертності може сягати 100%, псевдочума може викликати смерть навіть у вакцинованої домашньої птиці. Вперше її описали вчені у Великій Британії у 1926 році.

Відомо, що профілактикою хвороби є вакцинація та оперативне введення карантину.

Що ще варто знати

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво збитковим.

Також ми писали, що Україна очікує, що Європейський Союз з 15 вересня скасує обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції.

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