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В Польше стартовала регистрация на выплаты в 850 злотых — кто получит

27 марта 2024 13:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Польша выплатит украинцам по 850 злотых — как зарегистрироваться
Злотые в руках. Фото: inpoland.net.pl
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские беженцы в Польше могут получить финансовую помощь в 850 злотых. Такие суммы будут выплачиваться в течение трех месяцев. Об этом информирует издание yavp.pl.

Денежная помощь украинцам в Польше

Деньги можно получить в рамках Программы финансовой поддержки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA), которую инициировал Перемышльский отдел объединения украинцев в Польше и организация Oxfam.

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27 марта начался последний, третий, этап регистрации на получение денежной помощи.

Размер финансовой помощи составит 850 злотых. Ожидается предоставление трех траншей. Деньги предусмотрены для украинских беженцев, проживающих сейчас в семи воеводствах:

  • Подкарпатское;
  • Нижнесилезское;
  • Мазовецкое;
  • Поморское;
  • Любушское;
  • Варминско-Мазурское;
  • Западнопоморское.

Присоединиться к программе могут лица из уязвимых категорий:

  • беременные/женщины, кормящие грудью;
  • люди с инвалидностью, влияющей на способность работать;
  • граждане, имеющие хронические и онкологические заболевания;
  • представители этнических меньшинств;
  • одинокие матери и семьи с более чем тремя детьми;
  • граждане, возраст которых больше 55 лет;
  • лица, потерявшие имущество и жилье из-за войны в Украине;
  • жители фронтовых областей;
  • безработные граждане/работники с неполным рабочим днем;
  • лица, не получавшие ранее помощь от гуманитарных организаций.

Регистрация на соответствующую помощь по этой программе продлится всего два дня — до 29 марта.

Уточнить любые вопросы можно, обратившись по следующим контактам:

Что еще нужно знать

Напомним, результаты недавнего опроса, проведенного по инициативе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в начале этого года, показывают, что только 65% украинских беженцев рассматривают возможность возвращения домой. Еще весной 2023 о своем намерении вернуться заявляли 77% опрошенных.

Ранее мы рассказывали, как украинцам, выехавшим в Польшу, получить документ, который расширит их возможности в этой стране. Речь идет о карте поляка, которую можно получить при определенных условиях.

Польша
украинцы
финансовая помощь
беженцы
материальная помощь
деньги

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