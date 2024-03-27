Польша выплатит украинцам по 850 злотых — как зарегистрироваться

В Польше стартовала регистрация на выплаты в 850 злотых — кто получит
Украинские беженцы в Польше могут получить финансовую помощь в 850 злотых. Такие суммы будут выплачиваться в течение трех месяцев. Об этом информирует издание yavp.pl.
Денежная помощь украинцам в Польше
Деньги можно получить в рамках Программы финансовой поддержки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA), которую инициировал Перемышльский отдел объединения украинцев в Польше и организация Oxfam.
27 марта начался последний, третий, этап регистрации на получение денежной помощи.
Размер финансовой помощи составит 850 злотых. Ожидается предоставление трех траншей. Деньги предусмотрены для украинских беженцев, проживающих сейчас в семи воеводствах:
- Подкарпатское;
- Нижнесилезское;
- Мазовецкое;
- Поморское;
- Любушское;
- Варминско-Мазурское;
- Западнопоморское.
Присоединиться к программе могут лица из уязвимых категорий:
- беременные/женщины, кормящие грудью;
- люди с инвалидностью, влияющей на способность работать;
- граждане, имеющие хронические и онкологические заболевания;
- представители этнических меньшинств;
- одинокие матери и семьи с более чем тремя детьми;
- граждане, возраст которых больше 55 лет;
- лица, потерявшие имущество и жилье из-за войны в Украине;
- жители фронтовых областей;
- безработные граждане/работники с неполным рабочим днем;
- лица, не получавшие ранее помощь от гуманитарных организаций.
Регистрация на соответствующую помощь по этой программе продлится всего два дня — до 29 марта.
Уточнить любые вопросы можно, обратившись по следующим контактам:
- по номеру: 800 11 22 33;
- e-mail: [email protected].
Что еще нужно знать
Напомним, результаты недавнего опроса, проведенного по инициативе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в начале этого года, показывают, что только 65% украинских беженцев рассматривают возможность возвращения домой. Еще весной 2023 о своем намерении вернуться заявляли 77% опрошенных.
Ранее мы рассказывали, как украинцам, выехавшим в Польшу, получить документ, который расширит их возможности в этой стране. Речь идет о карте поляка, которую можно получить при определенных условиях.
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