Польша выплатит украинцам по 850 злотых — как зарегистрироваться

Злотые в руках. Фото: inpoland.net.pl

Украинские беженцы в Польше могут получить финансовую помощь в 850 злотых. Такие суммы будут выплачиваться в течение трех месяцев. Об этом информирует издание yavp.pl.

Денежная помощь украинцам в Польше

Деньги можно получить в рамках Программы финансовой поддержки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA), которую инициировал Перемышльский отдел объединения украинцев в Польше и организация Oxfam.

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27 марта начался последний, третий, этап регистрации на получение денежной помощи.

Размер финансовой помощи составит 850 злотых. Ожидается предоставление трех траншей. Деньги предусмотрены для украинских беженцев, проживающих сейчас в семи воеводствах:

Подкарпатское;

Нижнесилезское;

Мазовецкое;

Поморское;

Любушское;

Варминско-Мазурское;

Западнопоморское.

Присоединиться к программе могут лица из уязвимых категорий:

беременные/женщины, кормящие грудью;

люди с инвалидностью, влияющей на способность работать;

граждане, имеющие хронические и онкологические заболевания;

представители этнических меньшинств;

одинокие матери и семьи с более чем тремя детьми;

граждане, возраст которых больше 55 лет;

лица, потерявшие имущество и жилье из-за войны в Украине;

жители фронтовых областей;

безработные граждане/работники с неполным рабочим днем;

лица, не получавшие ранее помощь от гуманитарных организаций.

Регистрация на соответствующую помощь по этой программе продлится всего два дня — до 29 марта.

Уточнить любые вопросы можно, обратившись по следующим контактам:

по номеру: 800 11 22 33;

e-mail: [email protected].

Что еще нужно знать

Напомним, результаты недавнего опроса, проведенного по инициативе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в начале этого года, показывают, что только 65% украинских беженцев рассматривают возможность возвращения домой. Еще весной 2023 о своем намерении вернуться заявляли 77% опрошенных.

Ранее мы рассказывали, как украинцам, выехавшим в Польшу, получить документ, который расширит их возможности в этой стране. Речь идет о карте поляка, которую можно получить при определенных условиях.