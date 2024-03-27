Польща виплатить українцям по 850 злотих — як зареєструватися

Злоті у руках. Фото: inpoland.net.pl

Українські біженці у Польщі мають нагоду отримати фінансову допомогу у 850 злотих. Такі суми виплачуватимуть протягом трьох місяців.

Про це інформує видання yavp.pl.

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Грошова допомога українцям у Польщі

Гроші можна отримати в рамках Програми фінансової підтримки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA), яку започаткував Перемишльський відділ об'єднання українців у Польщі та організація Oxfam.

27 березня розпочався останній, третій етап, реєстрації на отримання грошової допомоги.

Розмір фінансової допомоги становитиме 850 злотих. Очікується надання трьох траншів. Гроші передбачені для українських біженців, які зараз проживають у семи воєводствах:

Підкарпатське;

Нижньосілезьке;

Мазовецьке;

Поморське;

Любуське;

Вармінсько-Мазурське;

Західнопоморське.

Долучитися до програми можуть особи з вразливих категорій:

вагітні/жінки, котрі годують груддю;

люди з інвалідністю, що впливає на здатність працювати;

громадяни, які мають хронічні та онкологічні захворювання;

представники етнічних меншин;

самотні матері та родини з більш ніж трьома дітьми;

громадяни, вік яких більший за 55 років;

особи, які втратили майно та житло через війну в Україні;

жителі фронтових областей;

безробітні громадяни/працівники з неповним робочим днем;

особи, які не отримували раніше допомогу від гуманітарних організацій.

Реєстрація на відповідну допомогу за цією програмою триватиме тільки два дні — до 29 березня.

Уточнити будь-які питання можна, звернувшись за такими контактами:

за номером: 800 11 22 33;

e-mail: [email protected].

Що ще треба знати

Нагадаємо, результати нещодавнього опитування, проведеного з ініціативи Управління Верховного комісара ООН з прав людини на початку цього року, показують, що лише 65% українських біженців наразі розглядають можливість повернення додому. Ще навесні 2023 року про свій намір повернутися заявляли 77% опитаних.

Раніше ми розповідали, як українцям, які виїхали до Польщі, отримати документ, що розширить їхні можливості у цій країні. Йдеться про карту поляка, яку можна отримати за певних умов.